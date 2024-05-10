اتحاد جدة يتأخر برباعية أمام الاتفاق في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مواجهة اتحاد جدة أمام نظيره الاتفاق بتقدم الأخير بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.



جاء الهدف الأول للاتفاق عم طريق اللاعب سيكو فوفانا الخامسة من عمر الشوط، بينما ضاعف زميله موسى ديمبلي النتيجة في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.

فيما سجل كارل توكو إكامبي الهدف الثالث والرابع في الدقائق 35، و39، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتفاق بأربعة أهداف نظيفة.

ويجد المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لاتحاد جدة انتقادات عنيفة خلال الفترة الأخيرة، بعد النتائج السلبية التي حققها العميد تحت قيادته منذ توليه القيادة الفنية للعميد.

وتسود حالة من الغضب لدي جماهير اتحاد جدة، وذلك بعد المستويات الغير مرضية التي يقدمها الفريق خلال الموسم الجاري، بعدما كان بطلًا للمسابقة الموسم الماضي.