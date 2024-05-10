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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عاصم صلاح: صادفنا سوء توفيق أمام فيوتشر

البنك الأهلي
البنك الأهلي

علق عاصم صلاح، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، على مواجهة فيوتشر، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/202.

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مودرن فيوتشر يتعادل ايجابيًا مع البنك الأهلي في دوري NiLE


وكانت مواجهة البنك الأهلي أمام فيوتشر قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وقال عاصم صلاح عقب نهاية المباراة: "صادفنا سوء توفيق كبير فى معظم المباريات السابقة وكنا الأجدر بتحقيق نقاط تجعلنا فى مكانة كبيرة  بجدول الترتيب".
وتابع: "عقب مباراة انبى تعاهدنا على بذل اقصى درجات الجهد وحصد النقاط خلال المواجهات المقبلة".
وأكمل: "لدينا جهاز فنى متميز بقيادة كابتن طارق مصطفى ومباراة فيوتشر ستكون انطلاقة حقيقية لفريق البنك الأهلى فى قادم المواجهات".
وأختتم عاصم صلاح تصريحاته: "بشكر مجلس ادارة نادى البنك الأهلى برئاسة اللواء اشرف نصار  والاستاذ محمد عبد المنعم المشرف العام على الكرة لدعمهم الكبير للفريق ونعدهم بتقديم نتائج ايجابية خلال الفترة المقبلة".

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