تحرير 140 مُخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق

قامت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذاً لقرار مجلس ‏الوزراء يتحرير(140) مخالفة للمحلات التى لم ‏تلتزم بقرار الغلق خلال24 ساعة.

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فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء ‏بشأن إتخاذ التدابير اللازمة ‏لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك ‏الكهرباء..فقد أسفرت جهود أجهزة ‏وزارة الداخلية على مستوى ‏الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير ‏‏(140) مخالفة للمحلاتالتى لم تلتزم ‏بقرار الغلق.‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة والعرض على النيابة ‏العامة.‏

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار ‏مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية ‏والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على ‏الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة ‏الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.‏

في ظل تطبيق قرار تخفيف الأحمال الذي اتخذته الحكومة، يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة مواعيد غلق وفتح ‏المحلات العامة والتجارية والورش والمطاعم، وسوف نوضحها في السطور الآتية.‏

مواعيد غلق المحلات والمقاهي والورش:‏

‏ ألزمت الدولة المحال والكافيهات والمحال العامة والتجارية، بمواعيد محددة للغلق، فى ظل تخفيف أحمال الكهرباء، ‏وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرارات.‏

‏ تغلق المحال التجارية من محال وورش ومقاهي وكافيهات ومولات ومطاعم الساعة 11 مساءً، على أن يتم العمل ‏الساعة 7 صباحًا.‏

المحلات المستثناة من المواعيد الرسمية للغلق: ‏

الصيدليات. ‏

محلات البقالة.‏

السوبر ماركت.‏

محالات بيع الفواكه والخضراوات التي بها أنشطة ليلية.‏

المخابز والأفران.‏

محلات الدواجن.‏

أسواق الجملة.‏

مواعيد الورش الفنية:‏

‏ تبدأ الورش الفنية العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً داخل الكتل السكنية، باستثناء الورش ومحطات الوقود ‏على الطرق الرئيسية والسريعة

مواعيد غلق المولات:‏

‏ تعمل المولات والمحلات التجارية حتى الساعة 12 منتصف الليل صيفًا، حتى في أيام الإجازات والأعياد الرسمية، ‏التي تتضمن الخميس والجمعة.‏

أما بالنسبة لمطاعم وكافيهات المولات التجارية المُختلفة فيتم افتتاحها الساعة 5 صباحًا، وإغلاقها الساعة 1 صباحًا.‏

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية من أجل ضبط أنواع المُخالفات والمُخالفين كافة من أجل الوصول ‏لمُجتمعٍ أكثر أمنًا.‏