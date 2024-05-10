ضبط 3 عناصر إجرامية بمخدر تامول قيمته 1.6 مليون جنيه بمرسي مطروح

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ، من رصد نشاط 3 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية تخصص نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة العلمين بمطروح مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدر تامول بـ 1،6 مليون جنيه في مرسي مطروح

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزته 1000 قرص مخدر لعقار التامول ومبلغ مالي، من متحصلات نشاطه الإجرامي.

كما تم ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزتهما 15 ألف قرص مخدر لعقار التامول ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ 1،6 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويأتي ذلك إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة، لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظا على النشء.

ضبط المتهم بإدارة 35 تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا لنشر أسعار مغلوطة للذهب والعملات ببني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ،من ضبط أحد الأشخاص ببني سويف، لإدارة عدد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي واستغلالها في نشر أسعار صرف غير حقيقية للذهب والعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، إنشاء وإدارة أحد الأشخاص 35 تطبيقا للهواتف المحمولة وموقعا إلكترونيا دون ترخيص وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في نشر أسعار غير حقيقية للذهب والعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، متخذًا من عقار كائن بدائرة قسم شرطة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف مقرًا لمزاولة ذلك النشاط.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر العقار المشار إليها، وضبط المتهم، وعثر بحوزته على جهاز لاب توب، وهاتف محمول المستخدمة في إدارة المواقع والتطبيقات والصفحات و3 محافظ إلكترونية بالعملات الأجنبية والرقمية المشفرة، يتحصل من خلالها على عوائد لنشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وملاحقة وضبط مرتكبيها.

الإيقاع بالمتهم قائد دراجة نارية لأدائه حركات استعراضية في مصر الجديدة

كما كشفت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، متضمن قيام قائد دراجة نارية بآداء حركات استعراضية بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

تم تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) "تبين عدم حمله رخصة قيادة"، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية تجاه الدراجة وقائدها.