القت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الأقصر، القبض على عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة القرنة بالبر الغربي، وبحوزته مخدرات وسلاح ناري، وسبق اتهامه فى قضية سلاح سابقا.

القبض على عنصر إجرامي بحوزته مخدرات وأسلحة نارية بالأقصر

وتلقى اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من اللواء عاطف أبو الوفاء مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بضبط عنصر إجرامي شقي يدعى «أع.ع» عاطل، 22 عاما، مقيم بناحية الضبعية بذات الدائرة، أثناء الإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القرنة من ضبط العنصر الإجرامي وبحوزته سلاح ناري خرطوش محلي الصنع عيار 12، وطلقة من ذات العيار، وكيلو و500 جرام من جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي قدره 250 جنيها، وهاتف محمول.

وبمواجهة العاطل بما أسفر عنه ضبطه، أقر بحيازة المخدرات بقصد الإتجار بها، والسلاح الناري والذخيرة الحية بهدف الدفاع عن النفس لممارسة نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

طعن صاحب سنترال علي يد ربة منزل وعاطل في الوراق

كما تواصل نيابة الجيزة التحقيقات ، في واقعة طعن ربة منزل وعاطل لصاحب سنترال بالوراق، لمطالبته لها بمبلغ ١٣ ألف جنيه أخذتها منه على سبيل السلف.

وكشفت التحقيقات أن السيدة استلفت من المجني عليه مبلغ ١٣ ألف جنيه، ثم ماطلته في سداد المبلغ ما دفعه للذهاب لها أمام منزلها وطالبها بسداد المبلغ، فقالت له: "فضحتني وسط المنطقة عشان ١٣ ألف جنيه".

وأفادت التحقيقات أنه حدثت مشادة كلامية بين السيدة وصاحب السنترال، فاستعانت بنجل شقيق زوجها وتعديا عليه بالأسلحة البيضاء وسط الشارع، حيث سدد له طعنة في الرقبة اصابته بجرح واخرى في البطن وفرا هاربين.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى باستقبال "أحمد ر" صاحب سنترال مصاب بطعنات وجرح بالرقبة وادعاء تعد آخر مقيم بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، ويجري ضباط الإدارة العامة بالجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وضبط الجناة بعد رصد مقطع فيديو سجل لحظة هروبهما من مسرح الجريمة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.