تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، غدا السبت، نظر جلسة محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في دولة قطر بعدما تم القبض عليه .

غدا..محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في دولة قطر

تعقد الجلسة برئاسة المستشار صبحي صبحي عبدالمجيد، وعضوية المستشارين ومعتز على صديق ومحمد عبدالحميد عبدالجواد، وأمانة سر محمد عطية وجورج ماهر.

إصابة 13 شخصا في حادث تصادم في شمال سيناء

كما تعرض 13 شخصًا للاصابة علي طريق بئر العبد القنطرة بشمال سيناء بمنطقة قرية رابعة ، اثر حادث تصادم سيارة ملاكي ومكيروباص ما أسفر عن إصابة 13 شخصا تم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من ؛عبد الرحمن صابر فرج محمود عاما 19 سنة أصيب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم وآلام بالظهر وآمال محمد عبد اللطيف 45 سنة أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ومحمد محمود محمد 17 سنة من سوهاج أصيب باشتباه كسر بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات

كما خلف الحادث عن إصابة ؛ طبيب محمد أنس عبد المولى 25 سنة أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وسيد رياض سيد عودة 14 سنة أصيب جرح قطعي بفروة الراس 3 سم وبالجبهة 3 سم وكدمات متفرقة بالجسم ومصطفى اسماعيل احمود 27 سنة أصيب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالساق اليسرى

كما اصيبت "رشا إسماعيل احمود 19 سنة أصيبت باشتباه كسر بالذراع الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ومحمود سيد زيتون موسى 31 سنة أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري والركبة اليمنى وموسى إسماعيل احمود 25 سنة أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وأمينه سالم سليمان محمد 21 سنة أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وسلمى موسى اسماعيل وطفلة أصيبت باشتباه ما بعد الارتجاج، وعبد الله موسى اسماعيل 15 سنة أصيب اشتباه ما بعد الارتجاج، وعلي سالم سالم 48 سنة أصيب بخلع بالكتف الأيسر