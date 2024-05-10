وزير الرياضة يُشيد بنتائج الفارس الدولي المصري نائل نصار ببطولة نورث سالم بأمريكا

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة القلبية إلي الاتحاد المصري للفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر؛ وذلك علي النتائج المميزة لأبطال مصر في الفروسية خلال الفترة الحالية.



وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص تقديره الكبير للفارس نايل نصار على هذا الإنجازات الكبيرة والنتائج المميزة التي يحققها، وآخرها حصوله علي بالمركز الاول في بطولة نورث سالم بامريكا ارتفاع 145 سم فئه الثلاثة نجوم.



وأكد وزير الشباب والرياضة على متابعة مستمرة مع للتعرف على البرامج والخطط والمعسكرات المحددة لإعداد اللاعبين للبطولات المقبلة، ومتابعة ذلك من خلال اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة العلمية العليا بالوزارة.



وقال صبحي: "نواصل السعي للحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه الرياضة المصرية، واستدامة الإنجازات، وأثمن أداء اللاعبين، وحرصهم على تمثيل بلادهم بالشكل المشرف، وتكليل جهودهم بالفوز بالمراكز الأولى في كافة المنافسات التي يخوضونها".



كما قام الفارس المصري نائل نصار بالمشاركة في بطولة ليكسينجتون الدولية لقفز الموانع بولاية كنتاكي بأمريكا فثة الأربعة نجوم والتي أقيمت خلال الفترة من 24-28 أبريل 2024 والتي هي ضمن خطة الأعداد الخاصة به للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



وحصل الفارس المصري علي المركز الثاني في مباراة الجائزة الكبري للبطولة، ويحتل الآن المركز ال 31 في التصنيف العالمي لرياضة قفز الموانع، وقد كان ترتيبه العالمي للشهر الماضي هو ال 39 علي العالم.



ويستعد نائل نصار للمشاركة في عدد من البطولات الدولية خلال الأسابيع القادمة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا من فئة الثلاث والأربع والخمس نجوم وذلك استكمالاً لبرنامج الإعداد الخاص به لأولمبياد باريس 2024.