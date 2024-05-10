كلام فى الهوا

الجمعة 10/مايو/2024 - 07:07 م 5/10/2024 7:07:26 PM

هذا الشخص الذى يوهم الجميع أنه فائق الذكاء والقدرة على حل جميع المشاكل، فإذا شاهدته يوماً داخل مكتبه وكنت من المقربين تجده يمشى داخل مكتبه ويداه متعانقتان وراء ظهره ويرفس الأرض بأرجله وينشغل حيناً بالنحنحة أو «حك الذقن» ثم يُخاطب المتواجدين معه ويقول لهم وجدت الحل فى المشكلة التى كان من الممكن أن تُعطل العمل ، فتجد من حوله يقف باكياً من فرط الفرح على عبقرية السيد المدير، وأنه لم يندم يوماً إلا على الأيام التى عملها فى هذا العمل قبل ترقية حضرته مديراً له، وهذا الشخص ليس فى قلبه حُباً للمدير ولا يعتبره من البشر. إذ الحُب لديه من الأوهام، إنما فعل ذلك متأسياً به لأنه كثيراً ما شاهد السيد المدير يفعل ذلك مع المديرين السابقين عليه، من الواضح أن نتيجة ما كان يفعله أوصله إلى الكرسى فيقتدى به، فهو أيضاً شاهد من قالوا قبله للمدير «لا يجوز ياسيدى» فتم إبعادهم عن العمل، ومن يومها وهو يقول للمدير ما هذا يا سيدى جمعت بين الحسنيين.. عبقرية التخطيط وعبقرية التنفيذ.. رحم الله الوطن من هؤلاء الذين يبيعون أنفسهم ويبيعون العمل الذى يعملون فيه من أجل المكافأت والعلاوات والترقيات، معتقداً بذلك أنه «أذكى إخواته».

لم نقصد أحدا!!

