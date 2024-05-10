انطلاق قمة شركات ناشئة بلا حدود Startups Without Borders

انتطلقت اليوم فعاليات النسخة الخامسة من قمة " شركات ناشئة بلا حدودStartups Without Borders " تحت شعار "بناء آفاق عالمية" وتستمر فعاليات القمة من 10 الى 11 مايو الجاري. تحظى النسخة الخامسة حضور أكثر من 5000 من رواد الاعمال والمبتكرين من جميع انحاء العالم، بالإضافة الى متحدثين من لندن، وايطاليا واليابان، والولايات المتحدة، والسنغال، والكويت، والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن خبراء في مجال الشركات الناشئة مثل إبراهيم ساجنا وساداهارو سيكو ومايكل لينتس

وتتضمن النسخة الخامس لأول مرة في مصر بدء فعاليات صالون الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع جيف بوت، الشريك المؤسس لشركة رأس المال المخاطر الأمريكية Blitzscaling Ventures حيث يعد ان قمة "شركات ناشئة بلا حدود" المنصة الحصرية للصالون في مصر والشرق الأوسط. وتتضمن الجلسة الحوارية محادثة بين ريد هوفمان وكريس يه الشريك العام في Blitzscaling.

وللدور المحوري الذي يلعبه الترفيه الان في دعم وتمكين رواد الاعمال، يتضمن قمة جلسات حوارية متنوعة مع Shark Tanks بقيادة عبد الله سلام ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر ، بالإضافة الى جلسة حول "ربط الترفيه بالعمل: كيف يلهم Shark Tank الملايين لبدء أعمالهم". ستقود هذه الجلسة شخصيات رائدة على رأسهم عمرو منسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ievents ، وأحمد طارق، رئيس مجلس إدارة شركة اليانز للخدمات البحرية اللوجستية ، بإدارة إيمي موفي ، المؤسس المشارك لشركة Mo4Network.

كما تتضمن فعاليات اليوم الأول جلسة أخرى عن إمكانيات المحتوي الإبداعي في تغيير السرد في الشرق الأوسط بمشاركة مي عبد العظيم ، الرئيس التنفيذي لشركة Media and More ، ومي سلامة، شريك مؤسس في Creative Industry Summit. بالإضافة إلى تعاون مميز مع الشركة المصرية الناشئة Widebot للذكاء الاصطناعي، والتي توفر لزائرين النسخة الخامسة من القمة مساعدة افتراضية للتنقل والتعرف على جدول الأعمال. وتستضيف القمة وائل الترابي،رائد أعمال سعودي ومؤسس شركة قوام، والذي سيشارك تجربته في تأسيس ثلاث شركات أخرى والخروج منها ، ومهمته في بناء نظام بيئي قوي للشركات الناشئة في المنطقة.

قالت فالنتينا بريمو، مؤسسة قمة "شركات ناشئة بلا حدود Startups Without Borders ": "نسعى الى توفير منصة للمتحدثين البارزين لمشاركة خبراتهم والمشاركة في مناقشات مثمرة وتبادل الأفكار بما يعود بالنفع على رواد الاعمال من الشباب والمبتكرين. كما أكدت بريمو على فخرها لإطلاق صالون الذكاء الاصطناعي في القاهرة، وهي صيغة جديدة للفعاليات تصل لأول مرة إلى الشرق الأوسط حيث سيتم التركيز على مجموعة من المحادثات والمناقشات الشيقة والمبتكرة عن الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن أن يكون عامل تغيير في جميع الصناعات.

الجدير بالذكر ان فعاليات القمة ستضم نخبة من المتحدثين تضم عدداً من كبار المستثمرين، ومستثمري رأس المال الجريء ومسئولي حاضنات ريادة الأعمال، والذين سيناقشون ويكشفون عن عالم الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى أكثر من 30 ورشة عمل، تقدم لرواد الأعمال العديد من الأفكار والأدوات اللازمة للنمو والتوسع، بدءًا من بناء خطط المبيعات إلى فهم قوة الذكاء الاصطناعي.