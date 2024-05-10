رئيس جامعة عين شمس يشهد ختام مبادرة لتأهيل ذوي الهمم لسوق العمل

شهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، ختام مبادرة قطاع الابتكار والتدريب "مجتمع طلابي شامل متكافئ" لتأهيل الطلاب ذوي الهمم لسوق العمل.

جاء ذلك في إطار اهتمام جامعة عين شمس بدعم الطلاب من ذوي الإعاقة وتأهيلهم لسوق العمل والذي يأتي من رؤية الدولة المصرية وخطتها التنموية ٢٠٣٠

وقدم طلاب المبادرة من ذوي الهمم معرضا فنيا ضم ابداعاتهم وابتكاراتهم والذي لاقي استحسانا من رئيس جامعة عين شمس والحضور.

ودارت مناقشات بين رئيس جامعة عين شمس والطلاب حول مواهبهم الفنية والتكنولوجيه موجها لهم بعض النصائح كما استمع لمقترحاتهم وطلباتهم لتطوير المبادرة ، كما قدموا عرضا فنيا غنائيا لاقي استحسان الجميع.

رؤية جامعة عين شمس لجعل مستقبل ذوي الهمم أفضل

وقدم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الشكر لجميع من ساهموا في نجاح المبادرة واثني علي مجهوداتهم من المراكز الثلاث التى تشكل قطاع الابتكار والتدريب

وأكد رئيس جامعة عين شمس أهمية مثل هذه المبادرات التي تعكس رؤية الجامعة وتوجهاتها نحو جعل مستقبل ذوي الهمم مستقبلا أفضل.

وأشار رئيس جامعة عين شمس إلى أهمية تلقي رجع الصدى من المتدربين لتقييم الجوانب الإيجابية والسلبية -أن وجدت- لتقييم التدريب والعمل على تطويره.

‎وأثنى رئيس جامعة عين شمس على مهارات الطلاب مؤكدا امتلاكهم العديد من الطاقات الإيجابية التى بحاجه للانطلاق والتعبير عنها برؤية تستحق التقدير والإشادة

وأكدت الدكتورة نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والتدريب على أن المبادره مثلت تحديا كبيرا ورغم قصر المدة الزمنية تم إعداد برنامج متكامل ومستمر لدعم الطلاب يمتد حتى بعد تخرجهم ، مقدمة الشكر للأستاذ إبراهيم سعيد حمزة الأمين المساعد لشئون التعليم والطلاب وللسادة عمداء ووكلاء الكليات علي استجابتهم ودعمهم للمبادرة

وأضافت أن القطاع بصدد عمل معسكر صيفي سيتضمن العديد من الأنشطة والمسابقات خلال منتصف شهر يوليو القادم.

وسوف يتم تقديم مزايا للفائزين من خلال مركزى التوظيف والابتكار حيث يجمع المعسكر ما بين الجانب التعليمى والترفيهى .

‎ونوه إبراهيم حمزه أمين جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب، باهتمام القطاع بإتاحة كافة إمكانيات اللوجيستية لخدمة الطلاب ذوى الهمم مضيفا انه سيتم تخصيص وقت من صالة الألعاب الرياضية لاستقبالهم لممارسة الرياضة.

ووزع رئيس جامعة عين شمس شهادات التقدير علي الطلاب الموهوبين تقديرا لمجهوداتهم وتفوقهم.

جدير بالذكر أن مبادرة قطاع الابتكار و التدريب "مجتمع طلابي شامل متكافئ" تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الهمم في الجامعة من التغلب على العوائق واكتساب مهارات قيمة والنجاح في سوق العمل. ومن خلال برامج التدريب المخصصة والمسابقات والمبادرات والشراكات التعاونية يمكننا إنشاء بيئة أكثر شمولاً وداعمة تحتفي بالتنوع وتعزز تكافؤ الفرص للجميع. معا، يمكننا بناء مستقبل أكثر شمولاً وإنصافا حيث يتم تقدير الأفراد ذوي الهمم ودمجهم بالمجتمع الجامعي وتمكينهم لتحقيق إمكاناتهم الكاملة في سوق العمل.

حضر ختام المبادره لفيف من عمداء ووكلاء الكليات ومديري المركز التوظيف وريادة الأعمال والابتكار وعدد من الطلبة المتطوعين للمساعدة في تنفيذ المبادرة.