أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق اندلع في أحد المحلات التجارية بالحي الثاني في مدينة 6 أكتوبر، صباح اليوم، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

انتداب المعمل الجنائي لمعرفه أسباب حريق في محل تجاري بأكتوبر

وكشفت التحريات أن الحادث نتج عن حدوث ماس كهربائي، بسبب انفجار أحد كابلات كهرباء، وسماع دوي أصوات فرقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق وبصحبتهم سيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا من الأهالي باندلاع حريق هائل، داخل محل تجاري بأكتوبر، وصدور أصوات فرقعة.

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بالغربية

كما سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية ، على حريق نشب داخل شقة سكنية بقرية منية جناج بمحافظة الغربية ، وإصابة 3 أشخاص، وتوالت النيابة التحقيق .

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الغربية، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء لمحل البلاغ، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وسيطرت القوات على الحريق ونتج عنه احتراق محتويات الشقة وإصابة 3 أشخاص وهم، أيمن محمد، وياسمين أيمن، وهبة السيد، وجرى نقلهم إلى مستشفى بسيون لتلقي العلاج اللازم وتقديم خدمات الرعاية الصحية وتبين من المعاينة أن سبب اندلاع الحريق هو ماس كهربائي.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شخص ورضيعته في حريق شقة بمنشأة القناطر

كما قررت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق شقة في منشأة القناطر، تسبب في مصرع أب وابنته وإصابة والدته للوقوف على أسبابه.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بنشوب حريق في شقة بمدينة منشأة القناطر شمال الجيزة، انتقلت على الفور سيارات الإطفاء لإخماد الحريق.

وتبين من الفحص نشوب حريق داخل شقة هرع الأهالي لإنقاذ قاطنيها، إلا أن مالك الشقة فارق الحياة ورضيعته مختنقين بالأدخنة كما أصيبت والدته وتم نقلها إلى المستشفى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.