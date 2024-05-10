"أول أغنية أنا هعملهالك".. تامر حسني ينتج لبسمة بوسيل أول أغانيها

شاركت الفنانة بسمة بوسيل مقطع من أغنيتها الجديدة "البدايات" وهو من انتاج تامر حسني وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام.

أغنية البدايات لبسمة بوسيل

وظهرت بسمة بوسيل بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستان مكشوف الأكتاف باللون التركواز ويتميز بتصميمه المجسم من ناحية الخصر ومنفوش لنهايته وهو ما أبرز قوامها النحيل، كما اختارت لشعرها البني تسريحة الكعكة المرفوعة وهو ما أظهر تفاصيل الفستان ، كما اختارت الوان النود كمكياج لها وهو ما لائم لون بشرتها وملامحها الرقيقة.

وعلقت بسمة على الفيديو قائلة:" البدايات أجمل بص حواليك وأسأل ..اسمعوا أغنيتي الجديدة #البدايات دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الاستماع .. ان شاء الله تعجكم ".

وأضافت:"مستنية رأيكم ،على فكرة الاغنية دي بتاعت تيمو ، و لما قلتله اننا عايزة اعمل اغاني بتاعتي على طول شجعني و قالي طب اول اغنية ليكي انا هعملهالك ، و طلبت منو دي عشان كنت بحبها اوي ، فمترددش لحظه انه يديهالي، Thank u ya temo so much this means a lot to me ".

وتابعت :" البدايات ..اول اغنيه رسميه في مشواري الفني :

كلمات / ايمن بهجت قمر

الحان / محمد يحيى

توزيع و مكس / فهد

مستر / مصطفى رؤوف

انتاج / تامرحسني".

سبب طلاق بسمة بوسيل وتامر حسني

كشفت الفنانة بسمة بوسيل سبب إنفصالها عن الفنان تامر حسني قائلة أثناء استضافتها بحلقة من برنامج ع المسرح، الليلة، للاعلامية منى عبدالوهاب: "احنا وصلنا لمرحلة مكناش بنعرف نتكلم، طبيعة شغل تامر كمان صعبة ودايمًا محتاجة مجهود، لكن اكتشفت إن المشكلة فيا أنا بتعلق جدًا بالأشخاص، ودي أزمتي".

وأضافت بوسيل أن اللجوء لله عز وجل، كان أسلم حل بالنسبة لها في تلك المرحلة: "روحت 3 مرات عمرة في سنة واحدة، أجري على الكعبة واشتكي والحمد لله بقيت راضية".

وتابعت بسمة بوسيل: "لما كنت بقعد مع نفسي وأراجع شريط حياتي كنت أقول ليه يحصل فيا كده! وهو أنا عملت إيه يا رب عشان يحصل فيا كل ده؟ وكنت ببقى متضايقة جدا".