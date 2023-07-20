بسمة بوسيل ترد على بوست منسوب اليها يتهمها بالعنصرية

حرصت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني، على نفي الإساءة لأصحاب البشرة السمراء، وذلك بعد تداول عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي تدوينة منسوبة إليها، تحمل إساءة عنصرية.

حيث نشرت بسمة بوسيل التدوينة "المفبركة" عبر خاصية الستوري في تطبيق إنستجرام وأرفقتها بتعليق قالت فيه بما معناه: "هذه الصورة مفبركة، من يا ترى قام بذلك؟، فلتلهوا بحياتكم".

وكان جاء في التدوينة المتداولة: "لا تحبي أو تتزوجي شخصًا أسمر، لأن الأسمر يتسخ بسرعة"، وقد اعتبر متداولو هذه التدوينة أن بوسيل وجّهتها إلى طليقها تامر حسني؛ لكنها سرعان ما أكدت أن التدوينة "مُفبركة".

وكانت تسببت الفنانة المغربية بسمة بوسيل في أزمة كبيرة بعد غنائها أغنية مين اللي بيختار، دون ذكرها لأسماء أصحاب الأغنية، وهو ما أثار غضب الشركة المنتجة، وهي من غناء اللبنانية هبة طوجي، وألحان وإنتاج أسامة الرحباني، وكلمات غدي الرحباني.

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بسمة بوسيل

شركة وتري تنتقد الفنانة بسمة بوسيل بسبب مين اللي بيختار



انتقدت الشركة المنتجة لأغنية مين اللي بيختار، مافعلته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، وهو الأمر الذي دفعها لإصدار بيانًا، والتي أعلنت من خلاله أن هذا الفعل يمثل تعديًا على حقوق الملكية.



بسمة بوسيل

شركة وتري تحذف أغنية مين اللي بيختار بصوت بسمة بوسيل



وخاطبت الشركة المنتجة لأغنية مين اللي بيختار، إدارة موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لحذفها من الصفحة الشخصية للفنانة بسمة بوسيل بسبب حقوق الملكية.



بسمة بوسيل



بسمة بوسيل تثير أزمة بسبب مين اللي بيختار





وأوضحت الشركة أنها اتخذت خطوة حذف الأغنية بسبب قيام بسمة بوسيل بنشرها دون ذكر الأغنية الأصلية أو أصحاب الحقوق الأصليين في تحد واضح للحقوق المعنوية، وجاء ذلك من خلال بيانًا صادر من وتري، قائلًا: بسمة بوسيل نسبت الإنتاج الموسيقي للعمل المذكور إلى شخص آخر هو جلال فهمي، الذي لا علاقة له بالنسخة الأساسية المستعملة الماستر، الأمر الذي يشكل تعديًا واضحًا وثابتًا على حقوق الملكية الأدبية والفنية، يشكل تعديًا إضافيًا على حقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وفقا للقوانين والأنظمة لأن هكذا نوع من الاستغلال التجاري لا يجوز القيام به.







بسمة بوسيل تعيد نشر الأغنية بعد حذفها



والجدير بالذكر، أن الفنانة المغربية بسمة بوسيل كانت قد أعادت نشلر مقطع لأغنية مين اللي بيختار للفنانة هبة طوجي، معلنة حذف النسخة الأولى منه من حسابها عبر إنستجرام، قائلة: شكل في ناس الكوفر الأخير زعلها جامد، وبحاولوا يمسحوه كل شوي من صفحتي، آسفة لم أقصد إيذاء مشاعر أحد، ولا أعلم مَن الشخص المستاء لهذه الدرجة من الكوفر الذي نشرته. الجميع ينشر كوفر أغاني.

بسمة بوسيل

وكانت نشرت الفنانة بسمة بوسيل أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

بسمة بوسيل

وبدت بسمة بوسيل بإطلالة أنوثية جذابة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة ألوان شولدر، صمم من قماش ناعم باللون الأحمر الصارخ.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس لتبرز فخامة إطلالتها.

واختارت لم خصلات شعرها للوراء ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الوردي اللامع في الشفاه.

محطات في حياة بسمة بوسيل

بسمة بوسيل من مواليد 10 مايو 1991، مصممة أزياء ومغنية مغربية معتزلة شاركت في النسخة السادسة من برنامج ستار اكاديمي، حيث وصلت للنهائيات محتلة المركز الثاني، وهي الزوجة السابقة للمغني تامر حسني.

ستار أكاديمي

بسمة تعد أقوى الطلاب المشاركين في ستار ٱكاديمي في كل مواسمه فهي أول طالب/طالبة من طالبين الذين حصلوا على "top one" ثلاث مرات من غير أن يحصلوا على أي نسمية «نومنيه» والطالب الثاني هو الأردني محمد رمضان في الموسم السابع لكنه شارك "top one" الثاني مع السوري ناصيف زيتون، بينما بسمة لم تشاركه أي من الثلاث مع أي طالب آخر . وبسمة تعد أقوى الطلاب حضوراً بال"top" فقد حصلت على أربع مرات "top3" وأربع مرات "top2" وثلاث مرات "top1" ومرتان خارج التصنيف. وبسمة أيضاً من أقل الطلاب حصولاً على تسميات نومنيه فقد حصلت على أربع تسميات فقط اثنتان من أستاذة الفوكاليز ماري محفوظ واثنتان من أستاذة الرقص أليسار كراكلا. بسمة كانت أكثر الطلاب غناء في البرايمات في موسمها حيث غنت وصولا للنهائيات في 45 أغنية سواء منفردة، دويتو أو جماعية.

الأعمال الفنية

بعد رجوع بسمة للمغرب قررت أن تطرح سنقل مغربي إهداء للجمهور المغربي الذي ساندها طيلة فترة مكوثها في ستار ٱكاديمي بعنوان «محال». بعد ذلك تعرفت على المغني المصري تامر حسني وغنت معه دويتو «متسالنيش» وصور على هيئة فيديو كليب. وأقنع تامر أحد المنتجين بإنتاج ألبوم لبسمة وتم تسجيله لكن بعد زواج تامر وبسمة طلب تامر عدم طرح الألبوم وعدم عرض الفيديو الكليب الذي يجمعهما.