سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية ، على حريق نشب داخل شقة سكنية بقرية منية جناج بمحافظة الغربية،وإصابة 3 أشخاص، وتوالت النيابة التحقيق .

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بالغربية

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الغربية، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء لمحل البلاغ، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بالغربية

وسيطرت القوات على الحريق ونتج عنه احتراق محتويات الشقة وإصابة 3 أشخاص وهم، أيمن محمد، وياسمين أيمن، وهبة السيد، وجرى نقلهم إلى مسشتفى بسيون لتلقي العلاج اللازم وتقديم خدمات الرعاية الصحية وتبين من المعاينة أن سبب اندلاع الحريق هو مأس كهربائي.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شخص ورضيعته في حريق شقة ب منشأة القناطر

وفي سياق منفصل ، قررت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق شقة في منشأة القناطر، تسبب في مصرع أب وابنته وإصابة والدته للوقوف على أسبابه.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بنشوب حريق في شقة بمدينة منشأة القناطر شمال الجيزة، انتقلت على الفور سيارات الاطفاء لاخماد الحريق.

وتبين من الفحص نشوب حريق داخل شقة هرع الأهالي لإنقاذ قاطنيها، إلا أن مالك الشقة فارق الحياة ورضيعته مختنقين بالأدخنة كما أصيبت والدته وتم نقلها إلى المستشفى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية بالوراق

وفي سياق اخر ،سيطرت الحماية المدنية بمديرية امن الجيزة ، علي حريق داخل شقة سكنيةبنطاق دائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وعلي الفور تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الوراق، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.