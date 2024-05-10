سيطرت الحماية المدنية بالجيزة ، علي حريق داخل شقة سكنية بنطاق دائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية بالوراق

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الوراق، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدر تامول بـ 1،6 مليون جنيه في مرسي مطروح

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ، من رصد نشاط 3 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية تخصص نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة العلمين بمطروح مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزته 1000 قرص مخدر لعقار التامول ومبلغ مالي، من متحصلات نشاطه الإجرامي.

كما تم ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزتهما 15 ألف قرص مخدر لعقار التامول ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ 1،6 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويأتي ذلك إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة، لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظا على النشء.

ضبط المتهم بإدارة 35 تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا لنشر أسعار مغلوطة للذهب والعملات ببني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ،من ضبط أحد الأشخاص ببني سويف، لإدارة عدد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي واستغلالها في نشر أسعار صرف غير حقيقية للذهب والعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.