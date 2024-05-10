ضبط متهم بإدارة 35 تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا لنشر أسعار مغلوطة للذهب ببني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ،من ضبط أحد الأشخاص ببني سويف، لإدارة عدد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي واستغلالها في نشر أسعار صرف غير حقيقية للذهب والعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.

ضبط المتهم بإدارة 35 تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا لنشر أسعار مغلوطة للذهب والعملات ببني سويف

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، إنشاء وإدارة أحد الأشخاص 35 تطبيقا للهواتف المحمولة وموقعا إلكترونيا دون ترخيص وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في نشر أسعار غير حقيقية للذهب والعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، متخذًا من عقار كائن بدائرة قسم شرطة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف مقرًا لمزاولة ذلك النشاط.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر العقار المشار إليها، وضبط المتهم، وعثر بحوزته على جهاز لاب توب، وهاتف محمول المستخدمة في إدارة المواقع والتطبيقات والصفحات و3 محافظ إلكترونية بالعملات الأجنبية والرقمية المشفرة، يتحصل من خلالها على عوائد لنشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وملاحقة وضبط مرتكبيها.

الإيقاع بالمتهم قائد دراجة نارية لأدائه حركات استعراضية في مصر الجديدة

كما كشفت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، متضمن قيام قائد دراجة نارية بآداء حركات استعراضية بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

تم تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) "تبين عدم حمله رخصة قيادة"، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية تجاه الدراجة وقائدها.

حبس المتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين بسوهاج

كما أمرت جهات التحقيق ، بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامها بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بسوهاج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات بإدارة (كيان تعليمي "بدون ترخيص" - كائن بمحافظة سوهاج)، تقوم من خلاله بمنح الدارسين دورات تدريبية في عدد من المجالات ومنحهم بموجبها شهادات بمقابل مادي وإيهامهم بأنها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج بقصد النصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (86 شهادة منسوب صدورها للكيان التعليمي - "جهاز حاسب آلي لاب توب بمشتملاته "بفحصة فنيًا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي" - 3 أكلاشيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.