تشافي هيرنانديز يمنح نجم برشلونة فرصة جديدة

اكدت مصادر صحفية أسبانية ان تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريقث برشلونة ينوي منح إيناجو مارتينيز نجم برشلونة فرصا اكثر للمشاركة في المباريات القادمة على العكس من التقارير السابقة البتي كانت تشير الى اقتراب رحيل مارتينيز عن قلعة كامب نو في الموسم المقبل .

وقالت صحيفة أس الاسبانية ان تشافي هيرنانديز اكد لادارة النادي خلال الاجتماعات التي تمت تحضيرا للموسم القادم ان إيناجو مارتينيز ضمن خططه للموسم المقبل وبالتالي فأن اي احاديث عن رحيله عن الفريق مرفوضة تماما من جانب المدير الفني للبارسا .

واشارت صحيفة أس الى ان افتقاد برشلونة للاعبين أصحاب الخبرة في خط الدفاع هو ما دفع تشافي الى الاحتفاظ بأيناجو مارتينيز بل والدفع به خلال المباريات الاربع القادمة حتى نهاية الدوري الاسباني وهي المباريات التي سيخوضها برشلونة من اجل الحصول على المرؤكز الثاني في الدوري الاسباني وتجنب عدم المشاركة في كأس السوبر الاسبانية في الموسم المقبل .

وكان ايناجو مارتينيز - 32 عاما - قد ظهر بمستوى طيب في الفترة التي كان يشارك فيها بشكل مستمر مع برشلونة الا ان اصابات الاعب المتكررة الموسم الحالي خاصة الاصابات العضلية ابعدته عن المباريات لفترات طويلة لكنه ظهر بمستوى مميز عندما شارك الى جانب الاعب الشاب باو كوباراسي في مباريات مثل مباراة فالنسيا التي نجح فيها برشلونة من قلب تأخره بهدفين لهدف الى فوز باربعة اهداف لهدفين وايضا مباراة لاس بالماس .