جوهرة برشلونة بديل محمد صلاح في ليفربول

أستقر مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي على بديل اللاعب محمد صلاح نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم الفرعون المصري محمد صلاح بالرحيل عن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة وانتقاله إلى أحد الأندية السعودية.

محمد صلاح يرحل عن ليفربول

وتشير التقارير إلى أن محمد صلاح سيرحل عن قلعة الريدز الفترة القادمة خاصة في ظل اقتراب يورجن كلوب المدير الفني للريدز من ترك الفريق وتذبذب علاقة محمد صلاح مع إدارة النادي.

وفي سياق ذلك فقد أكدت التقارير الصحفية، أن ليفربول يضع عينه على رافينيا نجم نادي برشلونة الإسباني للتعاقد معه في الميركاتو القادم.

وفي حال تعاقد ليفربول مع رافينيا من برشلونة ستكون هذه الصفقة مميزة للغاية حيث أن اللاعب يقدم مستويات مميزة الفترة الأخيرة مع العملاق الكتالوني.