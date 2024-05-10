خمول الطفولة يؤثر على صحة القلب في مرحلة الشباب

كشفت نتائج دراسة أجراها فريق بحث من جامعة إيست فنلندا أن الخمول في مرحلة الطفولة والمراهقة يزيد خطر الإصابة بتضخم القلب في مرحلة الشباب بنسبة بزيادة تصل إلى 40%، فيما تساعد التمارين البدنية إلى عكس خطر الإصابة بتضخم القلب.

ووجد الباحثون أن السلوك المستقر في مرحلة مبكرة من العمر، ساهم بنسبة تصل إلى 40% في إجمالي الزيادة في حجم القلب بين سن 17 و24 عاماً، بالإضافة إلى أن قلة الحركة ساعدت على توسيع قلوب المراهقين بشكل مستقل عن عوامل الخطر الأخرى، مثل السمنة أو ارتفاع ضغط الدم.

ولإجراء الدراسة تابع الباحثون ما يقرب من 1700 شاب في بريطانيا من سن 11 إلى 24 عاماً، وارتدى المشاركون أجهزة تتبع الحركة على خصورهم لمدة 4 إلى 7 أيام في سن 11 و15 و24 عاماً، للتعرف على مقدار النشاط البدني الذي قاموا به، وخضعوا أيضاً لمخطط صدى القلب عند عمر 17 و24 عاماً لقياس بنية القلب ووظيفته.

نتائج الدراسة

وأفادت النتائج بأن الأطفال الذين يمارسون التمارين الرياضية بانتظام أكثر يميلون إلى زيادة كتلة قلوبهم بنحو 5%، نتيجة لجعل العضلات أقوى.

تضخم القلب

تضخم القلب هو تضخم حجم حجرات القلب عن المعتاد وزيادة سماكة الجدار العضلي المبطن للحجرات القلبية مما يودي الى ضعف كفاءته في ضخ الدم إلى باقي انحاء الجسم في الوقت والكمية المطلوبة للقيام بالوظائف الحيوية الاعتيادية.