ضربة أمنية كبرى لتجار العملة.. ضبط 15 مليون جنيه خلال يوم

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، في ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية إجمالية قدرت بـ15 مليون جنيه مصري.

تأتي هذه الضربة الأمنية في إطار استمرار الجهود المبذولة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك من خلال إخفاء هذه العملات عن التداول الرسمي والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، مما يُلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد القومي للبلاد.

رصد تحركات تجار العملة

وتمّت عملية الضبط بعد تكثيف الجهود البحثية والميدانية، ورصد تحركات تجار العملة غير الشرعية، وتحديد أماكن تخزينهم للعملات الأجنبية.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط:

كميات كبيرة من العملات الأجنبية من مختلف الفئات، شملت الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي.

أجهزة إلكترونية تستخدم في عمليات الاتجار بالعملة، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية.

مستندات وأوراق تُثبت تورط المتهمين في عمليات الإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية.

وتمّ القبض على عددٍ من المتهمين في هذه القضايا، وجاري التحقيق معهم تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتُؤكّد هذه الضربات الأمنية على عزم وزارة الداخلية على التصدي بكل حزم لجرائم الإتجار بالعملات الأجنبية، وحماية الاقتصاد القومي للبلاد من مخاطر هذه الظاهرة.

وتُناشد وزارة الداخلية المواطنين التعاون مع أجهزة الأمن للإبلاغ عن أيّ معلوماتٍ أو نشاطاتٍ مشبوهةٍ متعلقة بعمليات الإتجار بالعملات الأجنبية، وذلك من خلال الاتصال على الأرقام الساخنة لوزارة الداخلية أو مديريات الأمن المختلفة.

وفي سياق منفصل نجحت قوات الحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على حريق نشب بقطعة أرض مخلفات بالمهندسين خلف فيلا المُطرب الراحل عبد الحليم حافظ، بمحافظة الجيزة.

ووصل بلاغ للجهات المعنية بشأن الحريق، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الحريق.

ونجحت القوات في السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية بين السُكان.

وقامت السلطات بفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداد ألسنة اللهب للعقارات المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات اللازمة.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، أن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة لعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وتوضح الإدارة، أن بعض المواطنين يهملون فى التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، والإهمال فى صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.

ولفتت الإدارة، أن أخطار تسرب الغاز تؤدى إلى حدوث انفجارات كبيرة، بسبب تفاعل الغاز مع الهواء المنتشر فيه غاز الأوكسجين الذى يساعد على الاشتعال، وقد يؤدى إلى خسائر فى الأرواح والممتلكات، ولكى يتم تجنب جميع المخاطر هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الغاز، منها التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث أى تسرب.