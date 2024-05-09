النصر يهزم الأخدود في الدوري السعودي

فاز فريق النصر على نظيره الأخدود، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب " مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية"، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري السعودي.

بادر النصر بالتسجيل في الشوط الأول بثنائية مارسيلو بروزوفيتش بعد مرور 7 دقائق وأضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ثاني أهداف النصر، في الدقيقة 15.

وأدرك الأخدود التعادل عن طريق حسن جمال الحبيب و سافوار جودوين، في الدقيقتين 60 و 70.

وعاود مارسيلو بروزوفيتش التسجيل بهدف ثالث للنصر في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع.

بهذه النتيجة حافظ النصر على وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الحالي 2023 - 2024، برصيد 77 نقطة، خلف الهلال صاحب الصدارة برصيد 86 نقطة، بينما توقف رصيد الأخدود عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر.