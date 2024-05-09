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الجمعة 10 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

النصر يهزم الأخدود في الدوري السعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز فريق النصر على نظيره الأخدود، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب " مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية"، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري السعودي.

بادر النصر بالتسجيل في الشوط الأول بثنائية مارسيلو بروزوفيتش بعد مرور 7 دقائق وأضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ثاني أهداف النصر، في الدقيقة 15.

وأدرك الأخدود التعادل عن طريق حسن جمال الحبيب و سافوار جودوين، في الدقيقتين 60 و 70.

وعاود مارسيلو بروزوفيتش التسجيل بهدف ثالث للنصر في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع.

بهذه النتيجة حافظ النصر على وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الحالي 2023 - 2024، برصيد 77 نقطة، خلف الهلال صاحب الصدارة برصيد 86 نقطة، بينما توقف رصيد الأخدود عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر.

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