الأهلي يشكل لجنة موسعة للترتيب للمشاركة في مونديال 2025

قرر مسؤولو الأهلي تشكيل لجنة موسعة لترتيب المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 التي تقام بعد 13 شهراً في الولايات المتحدة الأمريكية.

واستقر الأهلي على تشكيل هذه اللجنة مبكراً لتولي كافة الاتصالات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن المشاركة المونديالية كما كلف مسؤولو الأهلي خالد مرتجي أمين الصندوق بالتواصل مع الفيفا في أي ترتيبات خاصة بالظهور المونديالي.

في المقابل ، تصدر بكاء محمود الخطيب رئيس النادي المشهد في حفل التأبين الذي أقامه مسؤولو القلعة الحمراء للراحل العامري فاروق وشهد إزاحة الستار عن تمثال تذكاري للعامري.

ودخل الخطيب في نوبة من البكاء أثناء حديث إبراهيم نجل العامري فاروق كما أكد رئيس الأهلي أن العامري ترك أثرًا كبيرًا بما تحلى به من قيم ستبقى خالدة عبر الزمن، وأن هناك أجيالًا عديدة تعاقبت على النادي وأن الجميع إلى زوال ولكن يبقى الأهلي، وهو ما يحمل الكل مسئولية العمل بإخلاص لرفعة الكيان الكبير، وشدد على ضرورة توصيل رسالة إلى الأجيال القادمة لكي تستمر في العمل في هذا الإطار.