عاجل
القسام تزلزل الكيان الإسرائيلي صباح اليوم بثلاث عمليات عسكرية في رفح اليوم الجمعية العامة تصوت على أحقية فلسطين بالعضوية الكاملة في اليوم 217 من العدوان الإسرائيلي على غزة.. الاحتلال يقصف منازل الفلسطينيين
الجمعة 10 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يشكل لجنة موسعة للترتيب للمشاركة في مونديال 2025

خالد مرتجي
خالد مرتجي

قرر مسؤولو الأهلي تشكيل لجنة موسعة لترتيب المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 التي تقام بعد 13 شهراً في الولايات المتحدة الأمريكية.

txt

الأهلي يخشى الإصابات قبل موقعة الترجي و"كولر" يطالب بعبور البلدية

واستقر الأهلي على تشكيل هذه اللجنة مبكراً لتولي كافة الاتصالات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن المشاركة المونديالية كما كلف مسؤولو الأهلي خالد مرتجي أمين الصندوق بالتواصل مع الفيفا في أي ترتيبات خاصة بالظهور المونديالي.

في المقابل ، تصدر بكاء محمود الخطيب رئيس النادي المشهد في حفل التأبين الذي أقامه مسؤولو القلعة الحمراء للراحل العامري فاروق وشهد إزاحة الستار عن تمثال تذكاري للعامري.

ودخل الخطيب في نوبة من البكاء أثناء حديث إبراهيم نجل العامري فاروق كما أكد رئيس الأهلي أن العامري ترك أثرًا كبيرًا بما تحلى به من قيم ستبقى خالدة عبر الزمن، وأن هناك أجيالًا عديدة تعاقبت على النادي وأن الجميع إلى زوال ولكن يبقى الأهلي، وهو ما يحمل الكل مسئولية العمل بإخلاص لرفعة الكيان الكبير، وشدد على ضرورة توصيل رسالة إلى الأجيال القادمة لكي تستمر في العمل في هذا الإطار.

الجريدة الورقية