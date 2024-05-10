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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يخشى الإصابات قبل موقعة الترجي و"كولر" يطالب بعبور البلدية

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني للاهلي

يخشى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر حدوث أي إصابات داخل الفريق قبل المواجهة المرتقبة ضد الترجي التونسي على ملعب رادس يوم 18 مايو الجاري في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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واستقر كولر على استبعاد أحمد نبيل "كوكا" لاعب الوسط ورامي ربيعة مدافع الفريق من لقاء بلدية المحلة غداً السبت بالجولة 22 للدوري الممتاز بسبب شكوى الثنائي من الإصابة التي تعرض لها اللاعبان في لقاء الاتحاد السكندري الأخير.

ويميل كولر لاستبعاد إمام عاشور لاعب الوسط وإراحة الفلسطيني وسام أبو علي ومروان عطية في لقاء البلدية خوفاً من حدوث أي إصابات في لقاء البلدية ومنح الفرصة لبعض البدلاء وخاصة محمد مجدي "أفشة" وكريم وليد "نيدفيد" ومحمود عبد المنعم "كهربا" مع احتمالية مشاركة الفرنسي أنتوني موديست منذ البداية.

وعقد كولر جلسات مع لاعبيه طالبهم بالتركيز الشديد في لقاء بلدية المحلة لحصد 3 نقاط جديدة وغلق صفحة الدوري بعدها للتركيز في لقاء الترجي بدوري الأبطال.

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