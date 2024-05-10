مظاهر وطقوس "الخمسين المقدسة" في كنيسة العذراء أرض الجولف

اقامت كنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة أرض الجولف في مصر الجديد، فعاليات أول جمعة بفترة الخمسين المقدسة والتي بدأت منذ قليل، بحضور خورس الشمامسة والآباء الكهنة.

طقوس وقراءات تشهدها كنيسة العذراء



يشهد اللقاء عدد من القراءات الخاصة بالأسبوع الأول من الخمسين، إلى جانب الطقوس القبطية الأرثوذكسية، بالتزامن مع سنكسار 2 بشنس واحياء ذكرى نياحة أيوب البار والقديس تادرس تلميذ باخوميوس "أب الشركة"، واستشهاد القديس فيلوثاوس.



ماذا تعني فترة الخمسين المقدسة للأقباط؟



"الخمسين" فترة روحية بالكنيسة القبطية وهى عبارة عن ٤٠ يوم قبل ذكرى صعود المسيح، ١٠ يوم بعد الصعود وهى الفترة التي شهدت في إتمامها حلول الروح القدس علي التلاميذ.



أما عن كلمة "الخماسين" تعني في معجم اللغة العربية هي إسم رياح مصرية حارة جافة متربة أي هي أسم رياح مصرية مصحوبة بحرارة جافة ومصحوبة بأتربة ، لذلك تكتب الخمسين في الكنيسة نسبةً لهذه الذكرى المجيدة.

مظاهر احتفال الكنيسة القبطية في عيد القيامة واسبوع الآلام



احتفلت الكنيسة القبطية بعيد القيامة المجيد الأحد الماضي، وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي الاحتفالي في هذه المناسبة بالكاتدرائية المرقسية في العباسية والتي جاءت في كرى قيامة المسيح من بين الأموات مرورًا بعدة لحظات فارقه في الإنسانية والتاريخ المسيحي كذكرى خميس العهد أو كما يعرف بالعشاء الأخير اليوم الذي غسل المسيح أجل تلاميذة في رساله منه لأهمية التواضع وصولًا ليوم الجمعة العظيمة ذو خصوصية روحية ومكانة فريدة لدي الأقباط، ويرتبط هذا اليوم بذكرى هامة وهى تسليم السيد المسيح الى المحاكمة وبدء تعذيبه بشتى الأنواع على يد اليهود والحكام الرومان، بعدما خانه تحد تلاميذه يُدعى "يهوذا".



كما أنه يعيد هذا اليوم إلى الاذهان ذكرى فداء المسيح من اجل خلاص العالم من ظلام الإستبداد والظلم وهى الاحداث التي جاءت في ختام أسبوع الآلام آخر ايام المسيح في الأرض.

