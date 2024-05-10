الشمامسة بكنيسة مارجرجس يترأسون أولى فعاليات الخمسين.. تفاصيل

ترأس خورس الشمامسة بكنيسة الشهيد مارجرجس الروماني بمنطقة الخماروية في شبرا مصر، فعاليات أولى أيام فترة الخمسين المقدسة التي بدأت منذ قليل بحضور عدد من المصلين وأحبار الكنيسة.

تتخلل الفعاليات إقامة الطقوس الأرثوذكسية وتطيب الحمل وترديد القراءات الخاصة بهذه الفترة التي تحمل الكثير من المظاهر والمبادئ الروحية الخاصة لدى الأقباط.



الخمسين المقدسة ومدى خصوصيتها الروحية للأقباط



"الخمسين" فترة روحية بالكنيسة القبطية وهى عبارة عن ٤٠ يوما قبل ذكرى صعود المسيح، ١٠ يوم بعد الصعود، وهى الفترة التي شهدت في إتمامها حلول الروح القدس علي التلاميذ.



أما عن كلمة "الخماسين" تعني في معجم اللغة العربية هي اسم رياح مصرية حارة جافة متربة أي هي أسم رياح مصرية مصحوبة بحرارة جافة ومصحوبة بأتربة ، لذلك تكتب الخمسين في الكنيسة نسبةً لهذه الذكرى المجيدة.

مظاهر الاحتفال بـ"خميس العهد والجمعة العظيمة"



احتفلت الكنيسة القبطية بعيد القيامة المجيد الأحد الماضي، وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي الاحتفالي في هذه المناسبة بالكاتدرائية المرقسية في العباسية والتي جاءت في كرى قيامة المسيح من بين الأموات مرورًا بعدة لحظات فارقه في الإنسانية والتاريخ المسيحي كذكرى خميس العهد أو كما يعرف بالعشاء الأخير اليوم الذي غسل المسيح أجل تلاميذة في رساله منه لأهمية التواضع وصولًا ليوم الجمعة العظيمة ذو خصوصية روحية ومكانة فريدة لدي الأقباط، ويرتبط هذا اليوم بذكرى هامة وهى تسليم السيد المسيح الى المحاكمة وبدء تعذيبه بشتى الأنواع على يد اليهود والحكام الرومان، بعدما خانه تحد تلاميذه يُدعى "يهوذا".



كما أنه يعيد هذا اليوم إلى الاذهان ذكرى فداء المسيح من اجل خلاص العالم من ظلام الاستبداد والظلم وهى الاحداث التي جاءت في ختام أسبوع الآلام آخر ايام المسيح في الأرض.