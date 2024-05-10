القس أندرو فيليب يبدأ فعاليات الخمسين المقدسة..تفاصيل

بدأ منذ قليل، القس أندرو فيليب، فعاليات الجمعة الأولى من فترة الخمسين المقدسة، بحضور خورس الشمامسة ولفيف من الآباء الكهنة وأحبار الكنيسة في أسيوط.



يتخلل اللقاء قراءة انجيل قداس الجمعة من الاسبوع الاول بالخمسين، بالإضافة إلى عدد من الطقوس القبطية الأرثوذكسية، وترديد ( مرقس 16 : 2-8) “قد قام ليس هو ههنا”.

القس أندرو فيليب



الخمسين المقدسة.. فترة روحية يعيشها الأقباط



"الخمسين" فترة روحية بالكنيسة القبطية وهى عبارة عن ٤٠ يوم قبل ذكرى صعود المسيح، ١٠ يوم بعد الصعود وهى الفترة التي شهدت في إتمامها حلول الروح القدس علي التلاميذ.

أما عن كلمة "الخماسين" تعني في معجم اللغة العربية هي إسم رياح مصرية حارة جافة متربة أي هي أسم رياح مصرية مصحوبة بحرارة جافة ومصحوبة بأتربة ، لذلك تكتب الخمسين في الكنيسة نسبةً لهذه الذكرى المجيدة.

"خميس العهد والجمعة العظيمة" في الكنيسة



احتفلت الكنيسة القبطية بعيد القيامة المجيد الأحد الماضي، وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي الاحتفالي في هذه المناسبة بالكاتدرائية المرقسية في العباسية والتي جاءت في كرى قيامة المسيح من بين الأموات مرورًا بعدة لحظات فارقه في الإنسانية والتاريخ المسيحي كذكرى خميس العهد أو كما يعرف بالعشاء الأخير اليوم الذي غسل المسيح أجل تلاميذة في رساله منه لأهمية التواضع وصولًا ليوم الجمعة العظيمة ذو خصوصية روحية ومكانة فريدة لدي الأقباط، ويرتبط هذا اليوم بذكرى هامة وهى تسليم السيد المسيح الى المحاكمة وبدء تعذيبه بشتى الأنواع على يد اليهود والحكام الرومان، بعدما خانه تحد تلاميذه يدعى "يهوذا".



كما أنه يعيد هذا اليوم إلى الاذهان ذكرى فداء المسيح من اجل خلاص العالم من ظلام الإستبداد والظلم وهى الاحداث التي جاءت في ختام أسبوع الآلام آخر ايام المسيح في الأرض.



“قيامة المسيح”..الذكرى الخالدة في حياة المسيحيين





يشهد العالم المسيحي يوم السبت الذي يسبق عيد القيامة ذكرى تعرف بـ"سبت النور" أو بـ "سبت الفرح"، وعرف به الاسم لما يحمله من بركة تُنير حياة المسيحيون وظهور النور المقدس من قبر المسيح ، يأتي بعد الجمعة العظيمة" بـ"ليلة أبوغلمسيس" التي شهدت عذاب المسيح، ويأتي بعها "أحد القيامة" أي قيامته من الموت بعد 3 أيام.



