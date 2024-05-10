إسلام جمال: هذا الأسلوب الأفضل للزمالك أمام نهضة بركان

قال إسلام جمال، المعد البدني لنادي بيراميدز أن على الزمالك اللعب على أسلوب الاستحواذ في وسط الملعب، خلال مباراته أمام نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أضاف إسلام جمال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "العامل النفسي له دور كبير في الجانب الذهني والبدني".

وتابع: "كل لاعب يكون مطالب بمتابعة أحد لاعبي المنافس، وهذا قد يأخذ جانب كبير من تفكيره، ويؤثر على مستواه البدني، محلل الأداء ينظم مقاطع الفيديو للاعبين المطالبين بمتابعة أحد لاعبي المنافس، لمعرفة نقاط قوته وضعفه".

وأشار: "قبل أي مباراة كبيرة، يجب تهيئة اللاعبين ذهنيًا، وكيفية ضبط الحمل التدريبي للفريق، وجوزيه جوميز عمل حسابًا لذلك خلال مباراته أمام سموحة، قبل مواجهة نهضة بركان".

وأوضح: "فريق نهضة بركان لديه العديد من اللاعبين الجيدين، ومع الحضور الجماهيري الكبير في الملعب سيكون اختبارًا حقيقيًا للزمالك.. محمد شحاتة سيكون خيار جيد على مقاعد البدلاء، نظرًا لأنه لم يلعب من قبل أمام حضور جماهيري غفير"

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وأختتم إسلام جمال تصريحاته قائلًا: "استايل المهاجم باول باسيني قوي للغاية، ولكن قوة الزمالك في وسط الملعب والأطراف، وعلى نادي الزمالك أن يحاول الاستحواذ على وسط الملعب، وإجبار فريق نهضة بركان على العرضيات".