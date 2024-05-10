شبانة: الزمالك يحتاج إلى "كوماندوز" في المغرب لعبور نهضة بركان

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن لاعبي الزمالك عليهم القتال من أجل ناديهم والدفاع عن القميص الأبيض، خلال لقاء نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية، مشيرا إلى أن النادي يحتاج إلى "كوماندوز" في الملعب من أجل حسم اللقب القاري، والفوز بالبطولة سيكون لإعادة الاستقرار وثقة الجماهير.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الطبيعي أن يحرز الزمالك الألقاب القارية، مع كامل التقدير لنادي نهضة بركان، لكن القلعة البيضاء (غير)، بقيادة زيزو والجزيري وأوباما، وحتى شيكابالا الذي سافر مع البعثة رغم عدم جاهزيته للمباراة، وباقي اللاعبين زياد كمال ومحمد شحاتة ودونجا ونداي وكل اللاعبين مطالبين بتحقيق اللقب والقتال من أجل الانتصار".

وأضاف: "مطلوب من كل لاعب أن يكون صخرة في ملعب نهضة بركان، وإسعاد جماهير نادي الزمالك، والفريق الأبيض قادر على تحقيق الانتصار ولقاء الذهاب هي نقطة الانطلاق، رغم أن معين الشعباني أكد أن الحسم في لقاء العودة، لكن خروج الزمالك بنتيجة ايجابية سيضمن للزمالك التتويج باللقب بنسبة 90%".

وأكد: "لاعبي الزمالك قادرين على تحقيق اللقب القاري، وأتمنى أن نهنئ جماهير القلعة البيضاء يوم الاحد بتحقيق نتيجة جيدة".