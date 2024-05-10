توصية بوضع استراتيجة التنمية المستدامة في ضوء سمات المجتمع

أوصى الدكتور أحمد خطاب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان في كلية الإعلام جامعة القاهرة، بوضع استراتيجية التنمية المستدامة في ضوء سمات المجتمع.

ونبه رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان في كلية الإعلام بأن سمات المجتمع عنصر أساسي يجب مراعاته عند وضع استراتيجة التنمية المستدامة لكل مجتمع على حدة.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الدولي التاسع والعشرين لكلية الإعلام جامعة القاهرة، بعنوان "الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية".

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ونوه رئيس قسم العلاقات العامة في كلية الإعلام بضرورة وضع كل مجتمع استراتيجة خاصة في التنمية المستدامة تعتمد على طبيعة المجتمع وثقافته الخاصة.

ولفت رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان في كلية الإعلام إلى وجود قيم إنسانية مهمة في بعض المجتمعات، ولا توجد في مجتمعات أخرى مثل قيمة العطاء التي تهدر كثيرًا من الموارد، لكن هذا المعوق غير موجود في المجتمعات الأخرى.

التنمية المستدامة ضرورية للحفاظ على الكوكب

وحذر رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان في كلية الإعلام من الظن السائد بأن الحفاظ على البيئة ليس أولوية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الكوكب واستدامة البيئة.

وأكد رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان في كلية الإعلام ضرورة عدم إهدار الموارد والسماح للطبيعة بتجديد نفسها، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأقيم المؤتمر الدولي التاسع والعشرين لكلية الإعلام جامعة القاهرة يومي 8 و9 مايو 2024، بمقر الكلية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة ثريا البدوي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة وسام نصر، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.

وشارك في مؤتمر كلية الإعلام جامعة القاهرة نخبة من الأكاديميين والخبراء والممارسين للمجال الإعلامي، وبرعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، و"الرابطة الدولية لأبحاث الإعلام والاتصال".

