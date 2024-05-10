الجمعة 10 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

باير ليفركوزن يتأهل لنهائي الدوري الأوروبي على حساب روما

بوابة الوفد الإلكترونية

حسم التعادل نتيجة مباراة العودة بين باير ليفركوزن الألماني وروما الإيطالي بهدفين لكل فريق، أمس الخميس، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة "يوروبا ليج".

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تقدم روما من ركلتي جزاء سجلهما  لياندرو باريديس  في الدقيقتين 43، و66 على التوالي، ثم أدرك ليفركوزن التعادل بهدف عكسي سجله جيانلوكا مانشيني "في مرماه" بالدقيقة 83 وجوسيب ستانيشيتش في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة تأهل باير ليفركوزن  إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي بمجموع المباراتين بنتيجة 4-2.

ومن المقرر أن يواجه ليفركوزن نظيره أتالانتا الإيطالي في نهائي الدوري الأوروبي، يوم الأربعاء الموافق 22 مايو الحالي في أيرلندا.

 

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