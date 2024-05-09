تأخر تناول وجبة الإفطار يسبب الإصابة بمرض مزمن خطير.. أطباء يحذرون

حذرت دراسة إسبانية حديثة من تناول وجبة الإفطار في وقت متأخر، مشيرة إلى أن ذلك قد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

مخاطر تأخر تناول وجبة الإفطار

ووفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس" البريطاني، فإن الدراسة أظهرت أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار بعد الساعة 9 صباحًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض بنسبة 59٪ مقارنة بالذين ينهون وجبة الإفطار قبل الساعة 8 صباحًا.

أساسا، قامت الدراسة بتحليل بيانات أكثر من 100 ألف شخص في فرنسا خلال سبع سنوات، حيث كشفت عن زيادة الخطر عند تناول العشاء بعد الساعة العاشرة، مما يؤكد أهمية النظر إلى وقت تناول الطعام لتقليل مخاطر الإصابة بالسكري. وتوضح الدراسة أن تخطي وجبة الإفطار يؤثر على مستويات الجلوكوز والدهون، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع 2.

وفي هذا السياق، يرتبط مرض السكري من النوع 2 بعوامل متعددة، بما في ذلك النظام الغذائي الغير صحي وقلة النشاط البدني والتدخين. ولدراسة تأثير توقيت الوجبات على مخاطر الإصابة بالسكري، قام فريق البحث بتحليل بيانات مجموعة من البالغين خلال سبع سنوات، حيث تبين أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام بعد الساعة 9 صباحًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع 2 بالمقارنة بالذين يتناولونها قبل الساعة 8 صباحًا.

وعلى الرغم من ذلك، أوضحت الدراسة أن الصيام لفترات طويلة قد يكون مفيداً إذا تم تناول وجبة الإفطار قبل الساعة 8 صباحًا وعشاء مبكرًا، مما يشير إلى أن توقيت تناول الطعام يمكن أن يلعب دوراً في الوقاية من السكري من النوع 2، حيث تساعد وجبة الإفطار قبل الساعة 8 صباحًا والعشاء قبل الساعة 7 مساءً في تقليل هذا الخطر.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.