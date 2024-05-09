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الخميس 09 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

عرض أفلام خريجيين المدرسة العربية للسينما بمركز الثقافة السينمائية

بوابة الوفد الإلكترونية

 

يعرض مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف التابع للمركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر الثلاثاء المقبل ١٤مايو  مجموعة أفلام خريجيين المدرسة العربية للسينما والتليفزيون برئاسة  د.مني الصبان .
ويعقب العرض ندوة يديرها الناقد السينمائي  أحمد سعد الدين يناقش خلالها الأفلام مع خريجي المدرسة  والجمهور من محبي السينما .
وجدير بالذكر أن التعاون بين المدرسة العربية للسينما والتليفزيون  سوف يستمر خلال المرحلة القادمة وذلك طبقا لتوجيهات د. حسين بكر الداعمة للمواهب من الشباب .       
يشرف علي اللقاء الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف.  .

يذكر ان العرض سيقام الثلاثاء ١٤ مايو  في تمام السادسة مساء بمركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف والحضور مجاني للجمهور العام ومحبي السينما.

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