عرض أفلام خريجيين المدرسة العربية للسينما بمركز الثقافة السينمائية

يعرض مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف التابع للمركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر الثلاثاء المقبل ١٤مايو مجموعة أفلام خريجيين المدرسة العربية للسينما والتليفزيون برئاسة د.مني الصبان .

ويعقب العرض ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد سعد الدين يناقش خلالها الأفلام مع خريجي المدرسة والجمهور من محبي السينما .

وجدير بالذكر أن التعاون بين المدرسة العربية للسينما والتليفزيون سوف يستمر خلال المرحلة القادمة وذلك طبقا لتوجيهات د. حسين بكر الداعمة للمواهب من الشباب .

يشرف علي اللقاء الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف. .

يذكر ان العرض سيقام الثلاثاء ١٤ مايو في تمام السادسة مساء بمركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف والحضور مجاني للجمهور العام ومحبي السينما.