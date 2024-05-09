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الخميس 09 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الجولة 22 للدوري .. زد يتفوق على سموحة بثنائية في الإسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

تفوق فريق زد على نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف ، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ، مساء اليوم الخميس ، على ملعب ستاد الإسكندرية ، لحساب منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدورى الممتاز.
 

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سجل محمد سمير هدف التقدم لفريق زد من ركلة الجزاء عند الدقيقة 15 ، قبل أن يضاعف شادى حسين النتيجة لزد بالهدف الثانى عند الدقيقة 61 .
وسجل هدف سموحة  خلال المباراة ، النيجيرى جونيور أجاى مع الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن الضائع من ركلة جزاء.

وخاض فريق سموحة اللقاء بتشكيل ضم كل من ..
حراسة المرمى : الهانى سليمان .
الدفاع : جايتس أرثر ، مصطفى ميدو ، طارق علاء ، محمد سعيد.
الوسط : إسلام جابر ، أبو بكر ليادى ، محمد "كناريا" ، عمرو قلاوة.
الهجوم : فادى فريد ، دوك ودودو . 

بينما جاء تشكيل زد كما يلي :
حراسة المرمى : على لطفى .
خط الدفاع : محمد سمير ، مصطفى العش ، أحمد سيد عبد النبى ، أحمد الصغيرى.
خط الوسط : أسلام عبد اللاه ، أحمد عاطف ، عبد الرحمن البنوبى ، معط ماجاسا.
الهجوم : مصطفى سعد " ميسى " ، ديلسون كامونى.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد زد الى النقطة 36 في المركز الثالث بجدول الدورى المصرى ، بينما تجمد رصيد فريق سموحة عند النقطة 31 في الترتيب السادس.

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