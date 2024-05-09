درة رزوق تطل بالمخمل الناعم

شاركت النجمة درة زروق متابعيها بمجموعة من أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام، مستعرضة قوامها الممشوق وززنها المثالي.

وبدت درة بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة الكب، صمم الفستان من قماش المخمل باللون الأسود مع الساتان الناعم، وحمل الفستان توقيع مصمم الأزياء اللبنانية نور فتح الله، والفستان عكس قوامها الرشيق.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس مما عكس جاذبيتها بشكل ناعم.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

درة

إبراهيم زروق (13 يناير 1980[2] –) المعروفة باسم درة هي ممثلة تونسية مقيمة في مصر.

حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة.[3] دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي.[4] مثلت عدة أدوار في السينما التونسية،[3] وشاركت في أفلام عالمية،[5] وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار والريان وآدم.

