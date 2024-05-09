ارتفاع الكوليسترول.. ما هي الطرق المتاحة لخفضه بشكل أفضل؟

ارتفاع الكوليسترول يعني كمية زائدة من المواد الدهنية الموجودة في الدم، وعادة ما يحدث بسبب الوزن الزائد والسمنة.

وقال أخصائيو الخدمة الصحية الوطنية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية إكسبريس: "إذا كنت تأكل الكثير من الطعام الدهني، أو لا تمارس الرياضة بما فيه الكفاية، أو تدخن أو تتعاطى الكحول، فمن المحتمل أن تواجه مشكلة ارتفاع الكوليسترول".

يذكرون أن ارتفاع الكوليسترول غالبا ما يسمى "القاتل الصامت"، لأنه يكاد يكون من المستحيل معرفة تراكمه دون اختبار الدم وفي الوقت نفسه، يمكن للكثير من الكوليسترول أن يسد الأوعية الدموية، مما يزيد بشكل كبير من احتمال انسدادها، مما يؤدي إلى مشاكل في القلب ويزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ولكن يمكن عكس مستويات الكوليسترول المرتفعة من خلال تحقيق تطبيعها وللحد من ارتفاع الكوليسترول بشكل خطير، يكفي أن يقوم معظم الناس بإجراء بعض التغييرات البسيطة على نمط حياتهم، كما تنص هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ما هي الطرق المتاحة وفقا للخبراء لتقليلها بشكل أفضل؟

قلل من استهلاك الأطعمة الدهنية

بادئ ذي بدء، تناول كميات أقل من الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة، لأن كمية كبيرة من هذا النوع من الدهون من المرجح أن تؤدي إلى زيادة حادة في مستويات الكوليسترول في الجسم. يجب أن تفضل المنتجات التي تحتوي على نوع صحي من الدهون - غير المشبعة.

تحرك أكثر

يجب أن يكون التمرين ساعتين ونصف على الأقل في الأسبوع.

توقف عن التدخين

التدخين ضار بالصحة بطرق عديدة، ولكنه يساعد أيضا على زيادة مستويات الكوليسترول. ويرجع ذلك إلى التأثير المحدد لدخان التبغ على الأوعية. تلتصق لويحات الكوليسترول بجدران الأوعية الدموية التي تضررت منها بشكل أسرع، وتشكل رواسب كاملة بمرور الوقت.

قلل من الشرب

يوصي الأطباء بشدة بتجنب السكر، وشرب ما لا يزيد عن 14 وحدة من الكحول في الأسبوع وقضاء عدة أيام في الأسبوع دون أي كحول، حتى في الحد الأدنى.

والجدير بالذكر الكوليسترول هو مادة شمعية توجد في الدم يحتاج الجسم إلى مادة الكوليستيرول لبناء الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتسبَّب ارتفاعها الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

فبسبب الكوليستيرول المرتفع، يمكن أن تتكون ترسُّبات دُهنية في الأوعية الدموية الخاصة بالمريض. وفي نهاية المطاف، تنمو هذه الترسُّبات وتؤدي إلى صعوبة تدفق الكمية الكافية من الدم عبر الشرايين.