ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، تفعيل الدفاعات الجوية في إصبع الجليل شمال إسرائيل وانفجارات عنيفة تهز عدة محاور بالمنطقة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

أفيخاي: طائرات حربية أغارت على بني تحتية تابعة لحزب الله جنوب لبنان





وفي سياق آخر، جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرات حربية أغارت على بنية تحتية ومبنى عسكري تابعين لمنظمة حزب الله في جنوب لبنان، واعترض مقاتلوا الدفاع الجوي وطائرات حربية قطعتين جويتين مسيرتين .

وقال متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان: طائرات حربية أغارت قبل قليل على بنية تحتية ومبنى عسكري تابعين لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة عيتا الشعب، وفي وقت سابق من اليوم أطلقت قوات جيش الدفاع النار لإزالة تهديد في عدة مناطق بجنوب لبنان.

وأضاف البيان: طائرات حربية ومقاتلو الدفاع الجوي اعترضوا قبل قليل مسيّرتين فوق المجال الجوي اللبناني، كما تم رصد عدة عمليات إطلاق قذائف عبرت من لبنان باتجاه عدة مناطق شمالي البلاد.

وتم رصد سقوط بعضها في منطقة شلومي حيث شب حريق في المنطقة جراء ذلك، فتعمل قوات الإطفاء في المكان على إخماد الحريق، ولم تقع إصابات.

وفي إطار آخر، قال مسؤولون في حركة حماس لموقع"الشرق" إن "وفد حماس غادر العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، عائداً إلى الدوحة.

وأضاف المسؤولون أن هذه الجولة من المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي لم تحرز التقدم المطلوب من اجل التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة، وإتمام صفقة تبادل الأسرى والرهائن بين الجانبين".

فيما أفاد مصدر رفيع المستوى بأن الجانب المصري جدد تحذيره للمشاركين بالمفاوضات من خطورة التصعيد حال فشل المحادثات بالوصول إلى اتفاق هدنة، وتابع "الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات نظر الطرفين، خاصة في ظل التطورات الأخيرة بقطاع غزة".

وقال المسؤولون إن "الجانب الإسرائيلي رفض صيغة وقف إطلاق النار الدائم التي جاءت في الاتفاق الأخير الذي وافقت عليه الحركة"

وعبر أكثر من مسؤول في الحركة عن اعتقادهم بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصمم على رفض الاتفاق ومواصلة الحرب حرصاً على مصالحه الشخصية المتمثلة في البقاء على رأس الحكومة الإسرائيلية بما يضمن له التمتع بالحصانة اللازمة لحمايته من السجن حال إدانته في قضايا فساد ينظرها القضاء الإسرائيلي".

وفي السياق أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق, في بيان، "رفض الحركة لمطلب إسرائيل تغيير بنود الاتفاق الذي أقرته مطلع هذا الأسبوع" وتابع "نؤكد التزامنا وتمسكنا بموقفنا بشأن الورقة الأخيرة التي قدمها الوسطاء".