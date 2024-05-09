حضور فني لافت في جنازة والدة كريم عبدالعزيز

ودع النجم كريم عبدالعزيز ، والدته إلى مثواها الأخير، إذ شيعت جنازتها يعد صلاة ظهر اليوم الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم.

حرص على حضور الجنازة والدة كريم عبدالعزيز، عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم أحمد السقا، أحمد عز، عمرو يوسف، أمير كرارة، يسرا، إلهام شاهين، منة شلبي، دنيا سمير غانم، المنتج محمد العدل، المخرج بيتر ميمي، والمخرج مروان حامد، بالإضافة إلى نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي.

أعلن النجم كريم عبدالعزيز، عن استقباله عزاء الراحلة اليوم بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وطلب منع التصوير احترامًا لحرمة الميت، إذ نشر المركز الإعلامي الخاص به على مواقع التواصل الاجتماعى قائلًا: "نهيب ونؤكد على الجميع بمنع التصوير منعًا باتًا حفاظًا على حرمة الموت، وذلك بناء على طلب الأسرة.. ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء".

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء للنجم كريم عبدالعزيز

وقدم عدد كبير من نجوم الوسط الفني العزاء للنجم كريم عبد العزيز وأسرته، أبرزهم : "النجمة منى زكي، كتبت: "خالص عزائي لأخي كريم وأختي ياسمين عبد العزيز فى وفاة والدتهما.. ربنا يرحمها ويجعلها من أهل الجنة".

بينما النجمة ياسمين عبد العزيز كتبت عبر خاصية "الاستوري": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة أخى وصديق عمري كريم عبد العزيز، اللهم اغفر لها وارحمها واجعلها من أجل الجنة، برجاء قراءة الفاتحة والدعاء".

ونشرت فيفي عبده صورة لكريم برفقة والدته، معلقة عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة النجم كريم عبد العزيز.. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبر أهلها وأحبابها يارب".

وكتب النجم مصطفى شعبان: "خالص العزاء والمواساة لصديقي العزيز النجم كريم عبد العزيز في وفاة والدته الغالية، غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته، وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان"، وغيرهم من الفنانين.

آخر أعمال كريم عبدالعزيز

يذكر أن آخر أعمال النجم كريم عبد العزيز، مسلسل الحشاشين فى رمضان الماضى 2024، وشارك فى بطولته كلا من : "فتحى عبد الوهاب، ونيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.