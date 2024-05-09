إنطلاق مبادرة المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس بقنا

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الخميس انطلاق فعاليات مبادرة "المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس" بمدرسة الفيصل الأبتدائية المشتركة بادارة قنا التعليمية، والذى بدأ اليوم الخميس 9 مايو ويستمر حتى الأحد الموافق 12 مايو الجاري.

جاء ذلك في حضور وفاء رشاد مدير عام ادارة قنا التعليمية والدكتور أشرف موسي عميد كلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي، والدكتور محمود لبيب وكيل الكلية وحسن عوض موجه عام التربية الرياضية بالمديرية ومحمد نصر منسق المبادرة وأسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة ومحسوب محمد موجه اول تربية رياضية ادارة قنا وبمشاركة عدداً من أطباء هيئة التأمين الصحي وطلاب كلية التربية الرياضية وموجهو ومعلمو التربية الرياضية بالمدارس.

وأكد وكيل الوزارة، أن المشروع يهدف إلى تطوير وتعزيز اللياقة البدنية والصحة لدى طلاب المدارس، ورفع كفاءة اللياقة البدنية لديهم من خلال التدريب والتمارين الرياضية، مثل الجرى والوثب العالى ورمى كرة الوزن والدوائر الرقمية وقياس الطول والوزن وغيرها ، وكذا تشجيع الطلاب على اعتماد أسلوب حياة صحي ونشاط رياضي منتظم، فضلًا عن الاهتمام بالصحة العامة للنشء وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية للمواطنين والتي تحظى بدعم كبير من جانب القيادة السياسية.

وأضاف أن المشروع يعد إحدى الركائز الأساسية لتنمية النشء وتعزيز صحتهم ولياقتهم البدنية، فالرياضة تعد بمثابة أداة للتنمية ، وتكوين الشخصية المتكاملة، ولها أدوار عديدة فى بناء الإنسان.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى و اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، وذلك تطبيقاً لفعاليات الأستراتيجية الوطنية للنهوض بالرياضة بمدارس محافظة قنا والتى تُشرف عليها هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى وهيئة التأمين الصحي.

وكان الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، قد أعلن عن فوز توجيه الصحافة والإعلام التربوي بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة " معرض صحف التربية الخاصة " والتى تُشرف عليها الأدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة للعام الدراسي الحالى 2023-2024م ، وجاء ذلك بمشاركة طلاب مدرسة التربية الفكرية ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بنات بادارة قنا التعليمية ومدراس التربية الفكرية والامل للصم وضعاف السمع المشتركة بادارة نجع حمادى التعليمية ،وذلك لتميزه في عرض الاعمال التي تعزز تفاعل ذوي الهمم مع المجتمع المدرسى.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن توجيه الصحافة والإعلام التربوي حقق المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة "التحقيق الصحفي" للعام الدراسي الحالى حيث فازت مدرسة نقاده الثانوية بنات التابعة لادارة نقادة التعليمية بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة التحقيق الصحفى.

قدم السيد، التهنئة للطلاب والمدارس والإدارات الفائزة بالمراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية فى جميع الأنشطة التربوية تحت إشراف صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية، موجهاً الشكر لتوجيه عام الصحافة والاعلام التربوى بإشراف محمود مرغنى موجه عام الصحافة والإعلام التربوي بالمديرية والمشرفين والمعلمين لإظهار مجهوداتهم مع الطلاب والتي توجت بتحقيق التميز الجمهوري، متمنياً مزيداً من التفوق والتألق لكافة الأنشطة التربوية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.