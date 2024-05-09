اعتراض طائرتين مسيرتين شمالى إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم اعتراض طائرتين مسيرتين فى سماء منطقة المطلة بإصبع الجليل شمالي إسرائيل، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

أعلنت كتائب القسام، تفجيرها عين نفق مفخخة في قوة هندسية صهيونية مكونة من 3 آليات وحفار وعدد من الجنود، مؤكدة أنها أوقعت القوة بين قتيل وجريح شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

حكومة الاحتلال تدرس خططًا جديدة للتعامل مع الإدارة الأمريكية



تعقد في إسرائيل، مساء الخميس، اجتماعات "مصيرية" لبحث كيفية التعامل مع النهج الجديد للإدارة الأمريكية، وتعثر المفاوضات مع حركة حماس.

وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "إسرائيل هيوم"، إن "اجتماعات مصيرية" لحكومة الحرب والمجلس الوزاري الأمني المصغر ستعقد هذا المساء (مساء الخميس).

وأضاف أنه سيتم خلال الاجتماعات تحديد مسار القتال المستمر في غزة ولبنان، في أعقاب قرار البيت الأبيض بوقف بعض شحنات الأسلحة، والتهديد بوقف المزيد.

وذكر المسؤول نفسه أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخبر الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية بينهما، الأحد، أن إسرائيل ستقاتل بضراوة إذا اضطرت لذلك".

وأكد المسؤول أن نتنياهو "كان يعني ذلك".

وعلقت الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل، تتضمن قنابل ثقيلة تستخدمها في حملتها العسكرية على قطاع غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن.