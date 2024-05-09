"أنتي الأهم" تدين الانتهاكات الإسرائيلية للنساء والفتيات العالقات في رفح

نشرت أنتي الأهم على صفحتها الرسمية بيان أدانت فيه ما قامت به إسرائيل من سيطرتها على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وأن ما حدث يعد خطوة خطيرة في الانتهاكات الاسرائـيلية المتواصلة ضد القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

وصرحت الدكتورة رحاب الفخراني المنسق العام لمبادرة أنتي الأهم إن هذا الانتهاك الإسرائيلي يعد تهديـ.ـدًا صريحًا لحياة المواطنين الفلسـ.طينـ.ـيين بإعاقة وصول الغذاء والدواء إليهم وتنقلهم، لذا على العالم أن يمارس الضغط على الكيــان الصهــيونــي المتعنت لإنهاء هذه الأزمة، كما أن ما يفعله جيش الاحتـ.ـلال الإسرائـ.ـيلي يؤخر عملية الوصول إلى حلول ويعوق الجهود التي يبذلها الوسطاء من أجل الاستقرار في المنطقة ووقف هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسـ.ـطيـ.ـني الأعزل.

حقوق المرأة الفلسطينية في قطاع غـزة

وتسألت الفخراني أين هي حقوق المرأة الفلسطينية في قطاع غـزة! حين أصبحت مُخيرة بين الموت أو استشهاد فلذات أكبادها أو إبـ.ـادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري.

وأضافت الفخراني نحن أمام استراتيجية ممنهجة من العقاب الجماعي ، وأصبح حلق البنات الشهيدات وسام على صدر الآباء، مطالبة المجتمع الدولي تحمل ما تتخذه دولة الاحتـ.ـلال منفردة من تصرفات تعرقل إنهاء الصراع والحروب خاصة مع المحاولات المضنية التي بذلتها مصر و الوسطاء لإنهاء هذا الأمر.

واختتمت الفخراني أن العديد من المعتقلات تعرضن لمعاملة غير إنسانية ومهينة وحُرمن من الفوط الصحية والطعام والدواء، وتعرضن للضرب المبرح، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنهاء هذه الانتهاكات.