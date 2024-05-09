الجلوس فترة طويلة على كرسي يهدد النساء المصابات بمرض السكري

غالبا ما تعاني النساء اللواتي يقضين وقتا طويلا في وضع الجلوس من اضطرابات التمثيل الغذائي التي تؤدي إلى مرض السكري.

وفقا لدراسة أجراها علماء من جامعة ليستر (المملكة المتحدة)، يساهم نمط الحياة المستقرة لدى النساء في ميلهن إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ولم يجد الرجال مثل هذه الصلة.



على وجه الخصوص، حلل الباحثون تكوين الدم لمجموعة من 500 متطوع، رجالا وامرأة (في المتوسط) يبلغون من العمر حوالي 40 عاما.

وكان المتخصصون مهتمين بالعلامات الكيميائية المرتبطة بالاضطرابات الأيضية وتطور مرض السكري.

ونتيجة لذلك، حددوا علامات الاضطرابات الأيضية وخطر الإصابة بمرض السكري لدى النساء اللواتي يقضين الكثير من الوقت في الجلوس، وتم تسجيل زيادة مستويات الأنسولين في دمائهم، بالإضافة إلى زيادة تركيزات البروتين التفاعلي C واللبتين والإنترلوكين-6.

في الرجال، لم يجد العلماء علاقة بين نمط الحياة المستقرة والميل إلى مرض السكري وفي الوقت نفسه، لاحظ الخبراء أن الجلوس لفترات طويلة على كرسي له تأثير سلبي للغاية على حالة المجال الجنسي للذكور.

تلخيصا، أفاد مؤلفو المشروع أن "30 دقيقة من التمارين الرياضية يوميا يمكن أن تكون وقاية ممتازة من مرض السكري للنساء والمشاكل الحساسة - للرجال".

داء السكري

يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم (الغلوكوز) والغلوكوز مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة وكما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

يختلف السبب الرئيسي للإصابة بداء السكري باختلاف نوعه ولكن بصرف النظر عن نوع داء السكري لديك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم.

وبالتالي قد تؤدي الزيادة المفرطة في مستوى السكر بالدم إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة.



حالات داء السكري المزمن النوعين الأول والثاني من داء السكري. وتشمل حالات داء السكري القابلة للعلاج مقدمات السكري والسكري الحملي. تحدث مقدمات السكري عند زيادة مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي. لكن هذه الزيادة لا تكون كبيرة بدرجة تجعلها تُشخَّص على أنها داء السكري. ويمكن أن تؤدي مقدمات السكري إلى الإصابة بداء السكري، ما لم تُتَّبع الخطوات اللازمة للوقاية منه. يحدث السكري الحملي أثناء الحمل، لكنه يختفي بعد الولادة.