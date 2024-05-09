الأطباء الكينيون يوقعون اتفاقًا لإنهاء الإضراب بعد شهرين تقريبًا

وافق أطباء المستشفى العام في كينيا على استئناف العمل، مما أدى إلى إلغاء إضراب على مستوى البلاد استمر لمدة شهرين تقريبًا.

وأكد دافجي أتيلا، الأمين العام للنقابة، في 8 مايو، أن الأطباء قرروا وضع ثقتهم في الحكومة لمعالجة القضايا التي أدت إلى الإضراب.

وتدور هذه القضايا في المقام الأول حول عدم كفاية الأجور وظروف العمل.

يأتي هذا التطور بعد أن منحت محكمة العمل في كينيا الأطباء والحكومة 48 ساعة للتوقيع على اتفاقية العودة إلى العمل، وإلا ستحدد المحكمة الأمر.

رد الحكومة

وقالت وزيرة الصحة الكينية سوزان ناخوميشا إن الأطباء أثبتوا أنهم مفاوضون أفضل من الجانب الحكومي، مضيفة أنهم خاضوا "قتالًا كبيرًا".

وتأتي نهاية الإضراب بمثابة ارتياح لملايين الكينيين الذين يبحثون عن الخدمات الصحية في المستشفيات العامة التي أصيبت بالشلل بسبب الإضراب.

وقررت بعض المستشفيات تعيين أطباء مؤقتين لخدمات الطوارئ.

إرتداد

في عام 2017، نظم الأطباء في المستشفيات العامة في كينيا إضرابًا لمدة 100 يوم - وهو الأطول على الإطلاق في البلاد - للمطالبة بأجور أفضل ولكي تقوم الحكومة بترميم مرافق الصحة العامة المتداعية في البلاد.

وتتعامل كينيا حالياً مع الآثار المدمرة للفيضانات التي أثرت على 235,000 شخص منذ منتصف مارس/آذار عندما بدأ موسم الأمطار.

تعيش دولة كينيا، حالة من القلق والتوتر، بسبب استمرار إضراب الأطباء نيروبي علي مدار 30 يومًا، مما جعل المستشفيات والوحدات الصحية خالية تمامًا من الأطباء والمرض يستغيثون.

قصص واقعية

أجريت أحدي المواقع العالمية، جولة داخل مستشفيات نيروبي، فوجئ بأن معظم الأسرة في جناح الولادة في مستشفى كيهارا المستوى 4 في ضواحي العاصمة الكينية نيروبي فارغة، ثلاثة فقط مشغولة من أصل أكثر من عشرة.

تقول ممرضة، إن المستشفى لا يستقبل النساء اللواتي يحتجن إلى عملية قيصرية لأنه لا يوجد طبيب لإجراء العملية، الأطباء هنا وفي جميع أنحاء البلاد، مضربون منذ حوالي شهر الآن.

وأضافت أحدى الممرضات، أن المستشفيات العامة فارغة تقريبا، هناك صمت مقلق في الأماكن التي عادة ما تكون مليئة بالأشخاص الذين يبحثون عن مجموعة من الخدمات الحيوية.

يضطر المرضى الآن إلى الذهاب إلى المستشفيات الخاصة باهظة الثمن أو تأخير العلاج ، مما يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة وأحيانا الوفيات.

يدرك المسعفون المشاكل التي يسببها الإضراب، لكنهم يجادلون بأن العمل الصناعي ضروري "لمساعدة الجمهور في الحصول على رعاية صحية جيدة" على المدى الطويل، لأن ظروف عملهم ونقص المعدات تعني أنهم لا يستطيعون علاج المرضى بشكل صحيح، كما يقول دافجي بهيمجي، الأمين العام لنقابة الأطباء.