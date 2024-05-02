كينيا تعين أول امرأة على رأس القوات الجوية

عين الرئيس الكيني ويليام روتو، اليوم الخميس، اللواء فطومة جايتي أحمد كأول قائدة للقوات الجوية.

أول امرأة قائد للقوات الجوية

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حادث تحطم المروحية المأساوي الشهر الماضي، والذي أودى بحياة القائد العسكري وآخرين، مما أدى إلى الحاجة إلى قيادة جديدة.

وإلى جانب اللواء أحمد، تم تعيين قيادات أخرى، من بينهم رئيس جديد للقوات المسلحة.

تمت ترقية الجنرال تشارلز كاهريري لملء المنصب الشاغر الذي تركه القائد العسكري الراحل.



لقد حطمت رحلة اللواء أحمد إلى هذا الدور المرموق الحواجز بين الجنسين طوال مسيرتها المهنية، لتصبح أول امرأة تصل إلى رتبتي عميد ولواء في قيادة عسكرية يهيمن عليها الرجال.

بدأت حياتها المهنية العسكرية في عام 1983 عندما انضمت إلى فيلق الخدمة النسائية، وهو كيان منفصل عن الخدمات العسكرية الرئيسية، مع التركيز على واجبات الدعم مثل الإدارة والخدمات اللوجستية والطبية والاتصالات.

ومع حل الوحدة في عام 1999، تم دمج النساء في الخدمات العسكرية الرئيسية، مما أتاح لهن المزيد من الفرص للتفوق.

وشدد الرئيس أوهورو كينياتا، خلال ترقية اللواء أحمد إلى رتبة لواء في عام 2018، على دورها كنموذج إيجابي للمرأة في البلاد وشجعها على إثبات أنه لا حدود للمرأة في أي مهنة.

إن تصميم اللواء أحمد على النجاح على الرغم من إحباط بعض أفراد الأسرة يعكس مرونتها والتزامها بإحداث فرق، مستوحاة من مهنة عمها العسكرية، اعتنقت قيم الانضباط والعمل الجاد التي شكلت حياتها منذ سن مبكرة.

ويعد صعودها في الرتب بمثابة شهادة على التقدم نحو المساواة بين الجنسين في القوات المسلحة، مما يشكل نموذجًا ملهمًا للنساء في جميع أنحاء البلاد.