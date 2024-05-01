فيضانات كينيا| السياح والموظفون عالقون في محمية ماساي مارا للألعاب

يجري إجلاء السياح والموظفين من محمية ماساي مارا الشهيرة في كينيا، بعد أن غمرت الفيضانات أجزاء منها، وراح ضحاياها عشرات المواطنين.

محمية ماساي مارا

وغمرت المياه أكثر من 10 نزل ومخيمات بعد أن فاض نهر تاليك القريب على ضفافه يوم الثلاثاء.

هناك أيضا مخاوف من أن بعض ربما جرفتها الفيضانات الهائجة.

وقال قائد شرطة المنطقة، كيبكويش لوتياتيا، لبي بي سي إن المحمية تضررت بشدة.

ومن غير الواضح عدد الأشخاص المحاصرين في المحمية، ولكن تم إنقاذ حوالي 90 شخصا حتى الآن إما عن طريق الجو أو القوارب، وفقا للصليب الأحمر الكيني.

وأغلقت معظم المخيمات المتضررة لكن الفيضانات هدأت، بحسب الإغاثة.

"في بعض المخيمات، جرفت الخيام، وجرف جسر مارا، الذي يربط مثلث مارا ومارا الكبرى"، قالت وكالة الإغاثة في وقت سابق يوم الأربعاء.

الحكومة الكينية

أضاف المسؤول المحلي ستيفن ناكولا لوكالة فرانس برس، أن نحو 100 سائح تقطعت بهم السبل.

يزور العديد من السياح الأجانب والمحليين المحمية لمشاهدة الحياة البرية ، بما في ذلك الأسود والفهود والفهود.

تابع لوتياتيا للصحفيين في وقت سابق، أن فرق الإنقاذ تستخدم طائرتي هليكوبتر للطوارئ لإجلاء السياح والعمال.

ولم ترد إدارة ماساي مارا على الفور على طلب بي بي سي للتعليق.

انفجر نهر تاليك على ضفافه بعد ظهر يوم الثلاثاء بعد هطول أمطار غزيرة عند المنبع.

وقد تفاقم الوضع بسبب تدفق المياه من نهر مارا، بالقرب من الحدود بين سيرينغيتي وتنزانيا، بعد أيام من هطول الأمطار في المنطقة.

وقالت حكومة مقاطعة ناروك المحلية في بيان "بعد عدة أيام من هطول الأمطار المتواصلة ، تضخمت أنهارنا ، مما أثر على العديد من المخيمات والمناطق في محمية ماساي مارا الوطنية".

كما غمرت المياه الهائجة الطرق والجسور، مما أثر على المجتمعات المحلية.

يقال إن بوابة Talek ، وهي أحد الطرق الرئيسية للخروج من محمية اللعبة ، غمرتها المياه بشدة.

أمر الرئيس وليام روتو الكينيين الذين يعيشون في مناطق معرضة لخطر الفيضانات أو الانهيارات الأرضية بالإخلاء.

وكان موسم الأمطار مدمرا هذا العام، وقتل نحو 180 شخصا وفقد 90 آخرون خلال أسابيع من الفيضانات.