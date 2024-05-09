طلاب إعلام CIC يشاركون في القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية

شارك طلاب إعلام CIC في القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية في نسختها الثانية من معرض الصناعات الشبابية الإعلامية الإبداعية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بمقر مركز التعليم المدني بالجزيرة.

وشاركت إعلام CIC بعدد من المشروعات في قسم الإعلام المسموع والمرئي مثل أفلام (١١٢، أقدام حافية، سبيعة، سليمة، عالم الأريچ) والبرامج الإذاعية (المحطة ٧١٠، الغابة الأسفلتية، عزيزي العميل، مئوية الشيخ، إيد على إيد، وردية) وقسم العلاقات العامة والإعلان الذي شارك بالعديد من الحملات الإعلامية مثل (AIDA، جريتوبيا، توريت، مكعبات، إسعاف ترانزيت، أثر).

إشادة بمستوى طلاب إعلام CIC

وأشاد الجميع بالمستوي المتميز للمشاريع المقدمة من طلاب إعلام CIC بإشراف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومُدير وحدة مشروعات التخرج الدكتور عمرو شُهدي وعميدة الكلية الدكتورة آمال الغزاوي.

ويواصل طلاب إعلام CIC مشاركتهم في فعاليات القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية الإبداعية والمُقامة في فندق دار الهيئة الهندسية حتى يوم السبت ١١ مايو لحضور الجلسات الحوارية والنقاشية والزيارات الميدانية.

وانطلقت فعاليات القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية global summit for youth media leaders، بعرض فيديو تسجيلى عن دور الاعلام فى نقل الاحداث سواؤ شياسية أو رياضية أو فنية وغيرها من مختلف المجالات.

ويشارك فى القمة الشبابية عدد من شباب إعلام العالم من دول العالم المختلفة والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.