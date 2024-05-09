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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة 31 اليوم

فريق النصر السعودي
فريق النصر السعودي

تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة 31 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري ورشن" بإقمة 3 مباريات مهمة وهي كالأتي:

الفيحاء ضد الفتح .. ستنطلق الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية وستنقل عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق الرياضي محمد الخامسي.

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جاهزية سالم الدوسري لمباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

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موعد تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي هذا الموسم

الرياض ضد التعاون .. ستنطلق الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، وستنقل عبر شاشة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق حماد العنزي.

النصر ضد الأخدود .. ستنطلق الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، وستنقل عبر شاشة SSC1 HD بصوت المعلقين رؤوف خليف وعلي سعيد الكعبي.

ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة 31

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