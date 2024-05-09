التنمية الثقافية : زيارة متحفي "نجيب محفوظ وأم كلثوم" مجانًا بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف .. وفي إطار خطة وزارة الثقافة للحفاظ على تراث المبدعين، أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة ا.د. وليد قانوش استقبال زوار متحفي نجيب محفوظ (خلف الجامع الازهر) وأم كلثوم (بمنيل الروضة)، التابعان للصندوق، مجانا خلال الفترة من يوم الأربعاء ١٥ وحتى الاثنين ٢٠ مايو من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصراً.

يشار أن المجلس الدولي للمتاحف، أسس اليوم العالمي للمتاحف عام ١٩٧٧م واعتبر ١٨ مايو من كل عام يومًا يحتفل فيه العالم بأهمية المتاحف ودورها التوعوي، التعليمي، الثقافي والفني حيث يهدف إلى إتاحة الفرصة للمختصين بالمتاحف للتواصل مع الجمهور ولفت انتباههم الى الجهود المبذولة وأهمية دور المتاحف كمؤسسات تخدم المجتمع وتنميه وأيضًا الاشتراك بالأنشطة الإبداعية المختلفة.



