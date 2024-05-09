توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغات الأجنبية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في مادة اللغات الأجنبية الأولى.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة اللغات الأجنبية الأولى نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

توزيع درجات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغات الأجنبية

تشتمل امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغات الأجنبية الأولى على37 سؤالا موزعين على: 3 أسئلة مقالية منها سؤالين بدرجتين وسؤال واحد بأربع درجات، و34 سؤالا موضوعيا منها 26 سؤال بدرجة واحدة و8 أسئلة بدرجتين.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تجرى بنفس مواصفات الورقة الامتحانية للعام الماضي.

وذكر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تصحيح إجابات أسئلة امتحانات الثانوية العامة (البابل شيت) ستجرى إلكترونيًا.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تصحيح إجابات الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لاثنين من المعلمين عبر التابلت الخاص بالمعلم.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه في حال وجود اختلاف في التقييم بأكثر من نصف درجة يتم مراجعة تصحيح الإجابة عبر معلم ثالث لضمان حصول الطالب على حقه كاملا.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه سيتم توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 على خطوات الاجابة وليس على الاجابة النهائية فقط.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

تنطلق امتحانات الثانوية العامة، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع.، أما امتحانات المواد المضافة للمجموع، فتنطلق يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو بمادة الرياضيات التطبيقية للشعبة الرياضية.

ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024 داخل لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.