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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

التعليم: أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بلا تعقيدات

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 بلا تعقيدات. 

وزير التعليم: أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 من المنهج

إجراءات تأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتطبيق المواصفات الفنية لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الفصل الدراسي الثاني. 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة أن تكون أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

مواصفات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 

وحددت وزارة التربية والتعليم مواصفات أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة تنوع مستويات الصعوبة في أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لقياس جميع مستويات الطلاب. 

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن توضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني من المنهج المقرر. 

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تتوزع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة أن تغطي أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 جميع أجزاء المنهج. 

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باستخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها. 

وأشارت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى ضرورة أن تكون أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يجب أن تكون أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 غير قابلة للتأويل. 

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن توضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بعيدة عن التعقيدات.

موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحديد موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 يوم 8 مايو. 

وتنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني يوم 23 مايو 2024 بحسب الجدول المقرر في كل محافظة. 

ووضعت المديريات التعليمية في مختلف المحافظات جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الفترة المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 
 

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