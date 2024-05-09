جنوب الوادي تدرس تطوير المدن الجامعية.. وعكاوي يُوجه بإنهاء الميكنة الإلكترونية

ناقش الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الخميس، خطة تطوير المدن الجامعية.

وجه رئيس الجامعة، بدراسة تطوير المدن الجامعية استجابة للاحتياجات والمتطلبات التعليمية لصنع بيئة صحية و آمنة لتعليم عالي والقيام بتحديث وتطوير المخطط العام للمدن الجامعية.

وتحديد احتياجات ومراحل تطورها واعداد الخطط لاحتياجاتها الحالية والمستقبلية واعداد تقرير عن المدن الواقعة خارج الحرم الجامعى وكيفية الاستفادة منها ، وأكد رئيس الجامعة على سرعة الانتهاء من مشروع الميكنة الالكترونية للمدن الجامعية.

رئيس الجامعة

حضر الاجتماع، الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور عماد على عميد كلية الحاسبات والمعلومات وطروب طلبة أمين الجامعة المساعد وعبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد.

ومديرى عموم المدن الجامعية والأمن الجامعى والعلاقات العامة والإعلام، وشوقى أمين مدير عام مكتب رئيس الجامعة ومندوب مديرية المالية بالجامعة.

وكان رئيس الجامعة قد ترأس مجلس التحول الرقمى بالجامعة، بحضور الدكتور فرج خضاري عميد كلية الهندسة، والدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات ، والمهندس على فكرى مدير مركز المعلومات بالجامعة، والدكتور محمد مهدي مسئول متابعة المشروعات التطويرية بالجامعة، ومهندسي مركز المعلومات بالجامعة.

وأبرز رئيس الجامعة، أهمية التحول الرقمي في إدارة دولاب العمل بكفاءة وفاعلية واهمية تحقيق الاستفادة القصوى من التطبيقات الإلكترونية بالجامعة كما ناقش التفاصيل الفنية والتقنية لقطاع التحول الرقمي، وخطة العمل والدور المنوط به لتحقيق التكامل بين مختلف عناصر العمل.

ووجه بتوفير كافة احتياجات القطاع من أدوات عمل وعمل قاعدة بيانات متكاملة بمختلف التطبيقات الإلكترونية وناقش رئيس الجامعة توزيع المهام على أعضاء فريق العمل.

برنامج لتنمية القدرات:

وفي وقت سابق بدأت بالجامعة برنامج تنمية قدرات منسوبى جامعة جنوب الوادي فى المهارات الإدارية و المالية، بمركز التطوير الوظيفى و الذى يهدف إلى بناء و تطوير قدرات منسوبى الجامعة بجميع أطيافها فى المهارات الادارية و المالية.

وبيّن رئيس الجامعة، أهمية البرنامج في تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري وتنمية الموارد البشرية بالجامعة، وقال إن أي إنسان لا تكون له رؤية أو إستراتيجية لتطوير المكان الذى يتولى إدارته لا يجب عليه السعى لتولى وظيفة معينة.

وتابع أن المسألة ليست تنافس ومزاحمة انما مسئولية وظيفية ويجب اضافة قيمة بعيدا عن الشخصنة وان يكون الهدف هو العمل المؤسسى وتوافر المعلومات واستخدامها لاتخاذ القرارات.

و أشار الدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفى، أن البرنامج يشمل 10 محاور رئيسية تنمى مهارات التواصل و العمل الجماعى و القيادة الفعالة.

و حل المشكلات و التوجيه و التحفيز و العرض الفعال إضافة الى المهارات التقنية و المالية و مهارات إدارة التغيير.

كما أضاف الدكتور عمران أن القائمين على التدريب هم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس و مدربون معتمدين بالمركز.

وأن المجموعات التدريبية تضم فئات وظيفية مختلفة من أعضاء هيئة تدريس و مديرين و إداريين و ماليين بهدف التقاء جميع أطياف المؤسسة على هدف مشترك هو التطوير الذاتى و المؤسسى.